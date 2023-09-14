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Коммерсантъ FM
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Цена марки Brent превысила $93 за баррель впервые с 16 ноября 2022 года

На фоне ослабления доллара США ноябрьские фьючерсы на нефть сорта Brent впервые с 16 ноября 2022 года торгуются на лондонской бирже ICE Futures на уровне $93 за баррель. Это на $1,12 (+1,22%) выше, чем на закрытии предыдущей сессии. Фьючерсы на нефть WTI на октябрь на нью-йоркской бирже подорожали на $1,14 (1,29%) — до $89,66 за баррель.

Накануне Международное энергетическое агентство опубликовало новый отчет, в котором говорится, что ожидаемый рост мирового спроса на нефть на 1,5 млн баррелей в сутки (б/с) во втором полугодии 2023 года по сравнению с первым полугодием превзойдет предложение на 1,24 млн б/с. В отчете говорится, что предложение нефти отстает от растущего спроса, из-за ее цены чего растут. В России это привело к росту доходов от экспорта нефти — в августе показатель дошел до максимума с осени прошлого года.

Подробнее — в тексте «Ъ» «МЭА фиксирует недолив».

Петр Бузлаев

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