Уборкой Курортного района Петербурга займется «Гарант-Сестрорецк»

Администрация Курортного района Санкт-Петербурга определила подрядчика для выполнения работ по уборке территорий вдоль улиц. Контракт на сумму 29,6 млн рублей будет подписан с компанией ООО «Гарант-Сестрорецк», сообщается на сайте госзакупок.

Согласно техзаданию, в адресном перечне — более 600 земельных участков общей площадью около 4,8 тыс. кв. метров. Работы необходимо выполнить с 1 октября по конец декабря текущего года.

ООО «Гарант-Сестрорецк» зарегистрировано в Петербурге в 2014 году. По итогам 2022 года выручка компании, согласно данным базы СПАРК, составила 153 млн рублей, чистая прибыль — около 30 млн руб. В портфеле госзаказа значатся 35 выигранных контрактов на общую сумму чуть более 505 млн рублей.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Петербург в этом году поставят 268 единиц уборочной техники.

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