В Петербург в этом году поставят 268 единиц уборочной техники

В начале августа 2023 года дорожные предприятия Санкт-Петербурга получили 10 новых единиц техники для уборки городских улиц. Речь идет о комбинированных дорожных машинах на базе автомобиля «КамАЗ». Поставщиком выступил калужский завод «Меркатор». Семь машин будут направлены в Кронштадт и Курортный район, три будут убирать центральные районы города, сообщили 11 августа в пресс-службе Смольного.

Как отметили в городской администрации, это уже не первая поставка техники для дорожников в этом году. В середине июля пришла первая партия из 20 «КамАЗов». В начале июня дорожники получили пять современных вакуумно-подметальных машин Калужского завода. Их передали ГУДП «Путь» — дорожному предприятию, которое наводит порядок в Красносельском и Кировском районах.

Кроме этого, в июле состоялась приемка техники из Белоруссии — 38 фронтальных одноковшовых погрузчиков «Амкодор С 342».

В общей сложности в этом году дорожные предприятия Петербурга получат 268 единиц техники, уточнили в Смольном.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что власти Петербурга выделили 3 млрд рублей на новый уборочный транспорт. Из них 1,6 млрд на поставку 117 машин получит калужская компания ООО «Меркатор Холдинг».

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