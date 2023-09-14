СКР возбудил дело из-за гибели женщины после падения в овраг в центре Сочи

Две женщины, гуляя по центру Сочи, внезапно упали в овраг. Одна из них позже скончалась в больнице. В СУ СКР возбудили уголовное дело по факту халатности (ч. 2 ст. 293 УК РФ), сообщили «Ъ-Кубань» в пресс-службе ведомства.

ЧП произошло вечером 10 сентября 2023 года на улице Егорова. По данным СМИ, две женщины прогуливались по тротуару. В какой-то момент они сошли с него в кустарник, чтобы достать укатившийся у ребенка мяч, но внезапно упали с высоты в овраг. Экстренные службы госпитализировали женщин в медучреждение с травмами различной степени тяжести. Однако спасти жизнь одной из них не удалось.

Руководитель СУ СКР по Краснодарскому краю Андрей Маслов поручил в ходе расследования установить все обстоятельства, а также причины и условия произошедшего.

Татьяна Ручкина

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram