В Сириусе обновят велодорожки Олимпийской набережной за 54 млн рублей

На ремонт и замену резинового покрытия велодорожек на Олимпийской набережной в Сириусе выделят 54 млн руб. Как сообщается на сайте госзакупок, подрядчик уже определен, однако его данные не раскрываются.

Начальная цена контракта составляла 68,3 млн руб. Поэтому заказчик – администрация Сириуса выбрала подрядчика, который предложил меньшую сумму.

Выполнить контракт нужно до конца 2023 года. В ходе работ демонтируют старое резиновое покрытие.

Татьяна Ручкина

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