«РИА Новости»: на экс-футболиста Савина завели дело о дискредитации армии

Экс-футболист и блогер Евгений Савин (КраСава), стал фигурантом уголовного дела о дискредитации вооруженных сил (ВС) России, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Поводом для этого стали высказывания блогера в интервью Ксении Собчак, в которых он осудил действия российских военных на Украине.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Евгений Савин

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Евгений Савин

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

«В интервью Собчак экс-футболист негативно высказывался о российской армии, осуждал ее действия. Возбуждено уголовное дело по статье 280.3 УК РФ»,— пояснил источник «РИА Новостей». При этом ТАСС пишет, что правоохранительные органы все еще проводят проверку высказываний Евгения Савина по административной статье о дискредитации российской армии.

В феврале этого года Тверской суд в Москве оштрафовал блогера на 50 тыс. руб. по статье 20.3.3 КоАП (дискредитация ВС РФ). За повторное нарушение закона в течение года предполагается уже уголовная ответственность по ч. 1 ст. 280.3 УК РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ). По этой статье грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

24 апреля Ксения Собчак опубликовала интервью «Футбол в России — это и есть Россия» с Евгением Савиным на YouTube-канале «Осторожно: Собчак», в котором он негативно отзывался о российской армии и осуждал ее действия. После этого депутат Госдумы Роман Терюшков заявил, что написал заявление в правоохранительные органы с просьбой возбудить уголовной дело в отношении блогера.

Будучи ранее профессиональным футболистом, Евгений Савин выступал за многие российские клубы, в частности «Урал», «Томь», «Анжи». Сейчас Евгений Савин находится на Кипре. У него есть свой футбольный клуб «Красава» (основан в 2021 году) и одноименный блог на YouTube-канале. На него подписано более 1,1 млн человек.

Дельгир Манджиева