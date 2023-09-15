Зерно сомнений

Привычные в последнее время, особенно после остановки зерновой сделки, заявления иностранных агентств и аналитиков о растущей роли России на рынке пшеницы могут сопровождаться и пессимистичными оценками. Показательным примером выглядит вышедший на днях отчет авторитетных аналитиков Минсельхоза США (USDA) с о мировом балансе пшеницы, который у многих следящих за рынком в РФ вызвал недоумение.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Анатолий Костырев

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Анатолий Костырев

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Вопреки ожиданиям в USDA сохранили прогноз сбора пшеницы в России в этом году на уровне 85 млн тонн. При уже намолоченных около 80 млн тонн цифра выглядит «несерьезно», говорят в «Совэконе». В конце августа там повысили оценку сбора пшеницы в этом году почти на 5 млн тонн, до 92,1 млн тонн, из-за высокой урожайности. Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) также повышал прогноз сбора пшеницы с 89,5 млн тонн до 91 млн тонн.

В чем причина упрямства USDA, однозначно оценить сложно. Как отмечает один из моих собеседников, американская аналитическая служба в последние годы для оценок российского урожая, видимо, опирается только на спутниковые данные и не использует оценки экспертов в полях, из-за чего могут возникать существенные погрешности. А авторитет службы, вероятно, не позволяет сознаться и скорректировать собственную ошибку. По другой версии, нежелание повышать оценку российского урожая может быть связано с политикой. Возможно, в USDA полагают, что цифры сверх 85 млн тонн обеспечены сбором пшеницы в «новых регионах», которые служба в российских оценках, разумеется, не учитывает.

Интереснее другое. Упорно настаивая на собственных оценках, USDA таким образом играет на руку экспортерам российской пшеницы. Ведь отказываясь повышать прогноз урожая в РФ, американские аналитики как минимум поддерживают мировые цены на текущих уровнях, а могут и поспособствовать росту котировок. В том числе из-за сохранения прогноза российского урожая на уровне 85 млн тонн при снижении оценок сбора пшеницы в ЕС, Канаде, Австралии и Аргентине сентябрьская оценка мировых запасов у USDA вышла на 6 млн тонн ниже ожиданий участников рынка, что уже могло сказаться на ценах.

В среду, сообщал «Совэкон», декабрьский контракт на поставку пшеницы на бирже в Чикаго дорожал на 1,7%, до $219 за тонну, а котировки пшеницы на Euronext росли на 2,6%, до €238 за тонну. В Союзе экспортеров зерна даже посчитали, что в USDA озабочены агрессивной игрой фондов на понижение цен, основанной на оптимистичных прогнозах по урожаю. И, видимо, последняя аналитика должна отрезвить участников рынка. Вопросом остается, насколько эффект будет долгосрочным.