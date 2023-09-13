WhatsApp осуществил глобальный запуск каналов

Мессенджер WhatsApp выпустил обновление, благодаря которому пользователи в 150 странах могут начать пользоваться функцией каналов. Новый функционал платформа позаимствовала из Telegram, каналы станут доступны всем пользователям до конца 2023 года.

Каналы позволят следить за новостями от организаций и конкретных людей и будут находиться отдельно от чатов, на новой вкладке «Актуальное». Каналы, на которые подписан пользователь, не будут видны другим людям, номера телефонов подписчиков будут скрыты от всех в канале, включая администраторов. Подписчики не смогут увидеть номер телефона и фото профиля администратора.

В каталоге каналов применяется автоматический фильтр с учетом страны пользователя, также есть фильтры по новым, самым популярным и активным каналам. Пользователи могут оставлять реакции, однако нельзя будет посмотреть, кто какую реакцию добавил. Сообщения из каналов можно пересылать в группы или чаты, а к сообщению будет добавлена ссылка на канал.

Администраторы смогут редактировать обновления в течение 30 дней с момента публикации. Также они смогут запрещать пересылку контента из канала или делать снимки экрана при его просмотре. Также авторы смогут запретить некоторым пользователям подписываться на их каналы или скрыть свой канал при поиске. В будущем в каналах появится монетизация контента. WhatsApp запустил тестовую версию каналов в июне 2023 года в Колумбии и Сингапуре.

Евгений Федуненко