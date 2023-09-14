Мэрия Воронежа подала 36 исков к московскому оператору наружной рекламы

Администрация Воронежа за день подала 36 исков к московскому оператору наружной рекламы ООО «АПР-Сити/ТВД», следует из картотеки Арбитражного суда Воронежской области. Иски еще не приняты к производству. Суть требований не раскрывается.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Московская компания эксплуатирует рекламные конструкции в облцентре, как минимум, с 2011 года. С 2014 года, когда в городе были введены торги на право эксплуатации таких объектов, ООО регулярно получает часть договоров.

В пресс-службе мэрии Воронежа «Ъ-Черноземье» рассказали, что иски поданы для взыскания с «АПР-Сити/ТВД» 36 штрафов за то, что компания своевременно не демонтировала соответствующее количество рекламных конструкций. Чиновники затруднились назвать точный размер санкций, но пояснили, что он составит 30% от стоимости годового пользования объектами.

По данным Rusprofile.ru, ООО «АПР-Сити/ТВД» было зарегистрировано в 2000 году для создания рекламного агентства. Уставный капитал — 8,4 тыс. руб. Выручка компании в 2022 году выросла на 33%: с 626 млн до 832 млн руб., чистая прибыль снизилась на 88%: с 77 млн до 9,1 млн руб. Гендиректор — Алексей Куликов. Бенефициар — столичное ООО «Стинн», которое также контролирует крупнейшего в стране оператора наружной рекламы Russ Outdoor. Двумя последними компаниями руководит Роберт Мирзоян.

Как в Воронеже менялись цены на эксплуатацию рекламных конструкций — в материале «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова

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