Из Перми могут запустить прямые авиаперелеты в Ташкент

Права на организацию прямых авиарейсов из Перми в Ташкент перешли от перевозчика «ИрАэро» к авиакомпании «Азимут». Это следует из постановления, размещенного на сайте Росавиации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба аэропорта Большое Савино Фото: пресс-служба аэропорта Большое Савино

«Азимуту» временно разрешили летать из Перми в столицу Узбекистана семь раз в неделю. Однако гарантии, что такая полетная программа будет сформирована, нет.

На сайте пермского аэропорта Большое Савино на данный момент в расписании числится рейс в один город Узбекистана — Наманган. Перелеты в этом направлении осуществляются по воскресеньям.