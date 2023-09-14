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обновлено 12:17

Из Перми могут запустить прямые авиаперелеты в Ташкент

Права на организацию прямых авиарейсов из Перми в Ташкент перешли от перевозчика «ИрАэро» к авиакомпании «Азимут». Это следует из постановления, размещенного на сайте Росавиации.

Фото: пресс-служба аэропорта Большое Савино

Фото: пресс-служба аэропорта Большое Савино

«Азимуту» временно разрешили летать из Перми в столицу Узбекистана семь раз в неделю. Однако гарантии, что такая полетная программа будет сформирована, нет.

На сайте пермского аэропорта Большое Савино на данный момент в расписании числится рейс в один город Узбекистана — Наманган. Перелеты в этом направлении осуществляются по воскресеньям.

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