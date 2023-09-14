ТЦ «Мега» может приобрести структура Газпромбанка

Российские торговые центры «Мега» могут быть проданы структуре Газпромбанка. Об этом сообщает «Ъ» со ссылкой на источники на рынке недвижимости.

В настоящее время сеть из 14 ТЦ «Мега» в России принадлежит шведской компании Ingka Centres. В Ростове ТЦ «Мега» (расположен на трассе М-4 на выезде из города в сторону Аксая) работает с 2007 года.

Источники не уточнили структуру банка, претендующую на активы Ingka, однако, издание отмечает, что у Газпромбанка уже есть активы на рынке недвижимости.

Ingka — крупнейший собственник торговой недвижимости в России, владеющий ТЦ «Мега» в Москве и других регионах, а также ритейлером IKEA.

Сергей Иванов