Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

ТЦ «Мега» может приобрести структура Газпромбанка

Российские торговые центры «Мега» могут быть проданы структуре Газпромбанка. Об этом сообщает «Ъ» со ссылкой на источники на рынке недвижимости.

В настоящее время сеть из 14 ТЦ «Мега» в России принадлежит шведской компании Ingka Centres. В Ростове ТЦ «Мега» (расположен на трассе М-4 на выезде из города в сторону Аксая) работает с 2007 года.

Источники не уточнили структуру банка, претендующую на активы Ingka, однако, издание отмечает, что у Газпромбанка уже есть активы на рынке недвижимости.

Ingka — крупнейший собственник торговой недвижимости в России, владеющий ТЦ «Мега» в Москве и других регионах, а также ритейлером IKEA.

Сергей Иванов

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...