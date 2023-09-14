14 российских ТЦ «Мега» может приобрести структура Газпромбанка

Сеть торговых центров «Мега» в России, которая сейчас принадлежит шведской компании Ingka Centres, может быть продана структуре Газпромбанка, сообщили «Ъ» источники на рынке недвижимости. Собеседники не уточнили структуру банка, претендующую на активы Ingka, однако, у Газпромбанка уже есть активы на рынке недвижимости.

Ingka — крупнейший собственник торговой недвижимости в России, владеющий 14 ТЦ «Мега» в Москве, Подмосковье, Ленинградской области и других регионах, а также ритейлером IKEA. Согласно данным Forbes, в 2022 году доход Ingka Centres в РФ от сдачи в аренду площадей в «Мегах» упал до $285 млн (на 19% год к году).

Подробнее об этом читайте в материале «Ъ» «Финансисты закупятся в "Меге"».

Александр Кислов