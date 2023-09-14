В Татарстане создадут условия для «халяльного образа жизни»

«Республика Татарстан продолжает развитие международного сотрудничества с зарубежными партнерами, отстаивая традиционные духовные ценности, историко-культурное наследие и построение справедливого миропорядка»,— заявил глава Татарстана Рустам Минниханов в ежегодном послании парламенту республики.
Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ
Он заявил о важности сотрудничества с исламским миром, в пример приведя прошедший в республике Казанский форум, куда приехали представители более 80 стран. «Ни о какой изоляции России речи быть не может»,— подчеркнул глава Татарстана.
Господин Минниханов считает необходимым продолжить взаимодействие с Организацией исламского сотрудничества (ОИС), в том числе в сфере молодежной политики, образования и культуры. Он анонсировал создание условий для «халяльного образа жизни» в республике.
Раис республики добавил, что в Татарстане будут развивать проекты партнерского (исламского) банкинга. Республика стала пилотным регионом по реализации этого проекта.