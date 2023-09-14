В Ижевске ищут подрядчика для разработки нового генерального плана города

Власти столицы Удмуртии объявили конкурс на выполнение научно-исследовательской работы по развитию города. В частности, подрядчику предлагается разработать проект нового генерального плана и редакции правил землепользования и застройки, а также составить программы комплексного развития социальной, транспортной и коммунальной инфраструктуры. Соответствующую информацию разместили на сайте госзакупок. Начальная цена контракта составляет 20 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

Заказчиком работ выступает главное управление архитектуры и градостроительства администрация Ижевска, а финансироваться проект будет из муниципального бюджета. Заявки принимают до 2 октября.

Целью работы указывают оптимизацию использования территорий, а также градостроительной, земельной и инвестиционной политики. Перед подрядчиками будет стоять задача по установлению зон различного функционального назначения, разработке решений по совершенствованию и развитию планировочной структуры, определение мер по улучшению экологической обстановки и ряд других.

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