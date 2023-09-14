Новый глава МИД Японии пообещала сохранить санкции против России

Новый министр иностранных дел Японии Ёко Камикава заявила, что японское правительство в отношениях с Россией будет исходить из своих национальных интересов. При этом она пообещала продолжать санкционную политику Японии против России.

«Наша страна во взаимодействии с мировым сообществом, прежде всего с G7, приняла сильные санкции в отношении России, и намерена и впредь их продолжать. Одновременно с этим Япония и Россия — страны-соседи»,— сказала Ёко Камикава, ее цитирует Kyodo.

По словам министра, при решении проблем, касающихся Японии и России как стран-соседей, например, по вопросам рыболовства, безопасности на море, ее страна будет действовать в рамках национальных интересов.

Одним из приоритетов японско-российских отношений министра назвала возобновление посещения могил предков японцев, живших раньше на «северных территориях» Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи. Двумя днями ранее сахалинский губернатор Валерий Лимаренко заявил, что японцы не смогут посещать могилы своих предков, пока у правительства Японии «враждебная риторика».

Накануне правительство Японии в полном составе подало в отставку. Ее принял премьер-министр Фумио Кисида. Ожидается, что в новом правительстве будет пять женщин — самое большое число за всю историю страны.

Как отмечало агентство Kyodo, правительство ушло в отставку перед перестановками, которые проводит Фумио Кисида, чтобы заручиться поддержкой перед выборами. Отмечалось, что японский премьер выберет 11 новых министров, чтобы «создать свежий имидж кабинета, сохранив при этом несколько ключевых фигур для поддержания стабильности».

Анастасия Ларина