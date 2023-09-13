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Коммерсантъ FM
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Правительство Японии ушло в отставку

Правительство Японии в полном составе подало в отставку, премьер-министр Фумио Кисида ее принял. В ближайшие часы должен быть объявлен новый состав кабинета министров, сообщает AP.

По данным японских СМИ, заменят 11 из 19 членов кабинета министров. В частности, будут назначены новые главы МИДа и Минобороны. Кроме того, ожидается, что в составе правительства будет пять женщин, что станет самым большим числом за всю историю Японии, отмечает ТАСС.

В январе японские власти утвердили стратегию развития страны. Господин Кисида тогда заявил о третьем за последние полтора века поворотном моменте в истории Японии. Главными вызовами он назвал конфликт на Украине и исходящие от Китая и КНДР угрозы безопасности в Азии, обосновав ими рекордные расходы на оборону.

О ситуации в стране — в материале «Ъ» «У Японии все черным по белому».

Лаура Кеффер

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