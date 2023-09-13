У Крымского моста ликвидировали пробку из 600 автомобилей

На подъездах к Крымскому мосту со стороны Керчи и Тамани ликвидировали пробку из 600 автомобилей. Об этом сообщает Оперативный штаб Крыма.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: сайт Минтранса РФ Фото: сайт Минтранса РФ

Затор был ликвидирован к 19:00. По данным на 20:00 проезд остается свободным.

Очередь из автомобилей образовалась на подходах к мосту после временного запрета движения. По данным оперштаба Крыма, время простоя достигало двух часов. Протяженность автомобильной очереди со стороны Керчи достигала 3,5 км.

Анастасия Донскова

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