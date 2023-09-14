Глава GIM Unimpresa: почти все итальянские компании хотят вернуться в Россию

Президент Ассоциации предпринимателей Италии в России (GIM Unimpresa) Витторио Торрембини заявил, что многие итальянские компании, ушедшие из России, хотят возобновить работу на российском рынке. По его словам, с февраля 2022 года Италия потеряла 35% своего экспорта в Россию.

«Я уже давно говорил, что для итальянских компаний, и не только, российский рынок очень важен. В него были сделаны крупные инвестиции, которые бросать на ветер нельзя»,— рассказал господин Торрембини в интервью «Известиям».

По оценке главы GIM Unimpresa, после февраля 2022 года о приостановке своей деятельности в России объявили около 10 компаний, которые работали в основном в области нефтегаза. «Кроме этих фирм, которые в нефтегазе, у нас есть компания Enel, занимающаяся производством электроэнергии. Это государственная компания, которая была продана за очень низкую цену. И еще компания Leonardo, которая работает в отрасли обороны, поэтому это было решение безвозвратное»,— уточнил он.

При этом, по словам Витторио Торрембини, почти все ушедшие с российского рынка итальянские компании выразили желание вернуться. «Почти все хотят вернуться. У нас были три компании, которые работали в отрасли нефтегаза. Это, в частности, Maire Tecnimont и Saipem, имевшие контракты на миллиарды евро. Я не думаю, что акционеры этих фирм не хотят возвращаться»,— отметил он.

В октябре 2022 года Витторио Торрембини заявлял, что принципиальное решение остаться на российском рынке приняли крупные итальянские компании Pirelli, Barilla, Ferrero. По оценке господина Торрембини на май текущего года, производства в России по-прежнему оставались у 110 итальянских компаний, присутствие в России сохраняли 150 частных компаний, которые входят в GIM Unimpresa.