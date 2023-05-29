Глава GIM Unimpresa: более чем у 100 итальянских компаний есть производства в России

Президент Ассоциации итальянских предпринимателей в России (GIM Unimpresa) Витторио Торрембини заявил, что производства в России по-прежнему есть у 110 итальянских компаний. По его словам, присутствие в России сохраняют 150 частных компаний, которые входят в GIM Unimpresa.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Витторио Торрембини

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Витторио Торрембини

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Господин Торрембини дополнил, что в 150 итальянских компаниях в России работают 65 тыс. россиян. Годовой оборот этих компаний составляет почти €6 млрд.

«Одни выпускают макароны, сыры, колбасы, другие изготавливают строительные материалы, цемент, керамическую плитку, третьи заняты в фармацевтике, химии»,— сказал он «РИА Новости». По его словам, некоторые из этих компаний за прошлый год многократно увеличили свою прибыль в России и расширяют свои производства в стране.

В октябре 2022 года Витторио Торрембини заявлял, что принципиальное решение сохранить присутствие на российском рынке приняли крупные итальянские компании Pirelli, Barilla, Ferrero. 29 мая он также заявил, что, несмотря на давление Запада, итальянский бизнес не намерен уходить из России.

Олеся Павленко