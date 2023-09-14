Euroclear потребовал прекратить дело против него в России

Международный депозитарий Euroclear потребовал прекратить дело против него в российском суде. Соответствующее ходатайство представитель депозитария подал в ходе судебного заседания в Арбитражном суде Москвы по первому иску к нему частного инвестора, сообщил корреспондент «РБК Инвестиций». Следующее заседание по делу назначено на 20 октября.

В суде представитель Euroclear заявил, что требование инвестора юридически не связано с Россией, а ущерб был нанесен не на ее территории. Он также отметил, что место причинения вреда вообще неизвестно, следовательно дело стоит рассматривать по месту нахождения ответчика, то есть в Бельгии. Кроме того, представитель европейского депозитария указал, что истец не предоставил доказательств того, что заблокированные бумаги учитывались в Национальном расчетном депозитарии (НРД) и в Euroclear.

В свою очередь, представитель УК «РСХБ Управление Активами» (указана третьей стороной в иске) заявил, что не видит оснований сомневаться, что ущерб нанесен на территории России. Адвокат НРД (также указан третьей стороной в иске) опроверг доводы ответчика о том, что невозможно доказать, что заблокированные бумаги учитывались как в российском, так и в европейском депозитарии. «Можно документарно восстановить цепочку. До событий с НРД (введения санкций.— "Ъ") Euroclear исполнял обязательства», — отметил представитель Национального расчетного депозитария.

В июне 2022 года европейские депозитарии Euroclear и Clearstream заблокировали счета НРД, из-за чего часть бумаг российских инвесторов оказалась заморожена. Общая сумма, которую российские инвесторы хотят отсудить у европейского депозитария Euroclear, уже превысила 200 млрд руб.