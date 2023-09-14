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Коммерсантъ FM
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Число погибших при наводнении в Ливии превысило 8 тысяч

В Ливии число погибших из-за наводнения, вызванного ураганом «Даниэль» и сильными ливнями, превысило 8 тыс., сообщил советник Палаты представителей (парламента) страны. Пропавшими без вести числятся свыше 10 тыс. человек.

«Число погибших в результате стихийного бедствия на северо-востоке Ливии превысило 8 тыс. Количество пропавших без вести на настоящий момент превышает 10 тыс.»,— приводит телеканал Al Arabiya слова советника ливийского парламента.

Глава муниципалитета города Дерна, значительнее всего пострадавшего от наводнения, Абдулменам аль-Гайти заявил Al Arabiya, что, согласно прогнозам городских властей, число жертв прошедших в регионе ливней и наводнений может вырасти до 18–20 тыс. По ранее представленным министерством здравоохранения прогнозам, число погибших составит 10 тыс.

Наводнение в северо–восточной части Ливии было вызвано ураганом «Даниэль», обрушившимся на страну 10 сентября. Наиболее серьезно пострадал город Дерна, где были разрушены две плотины. Затопленными оказались многие жилые дома и больницы. Бедствие также затронуло прибрежные города Джабаль аль-Ахдар и Бенгази. В настоящее время в трех районах восточной провинции Киренаика введен комендантский час.

Милена Костерева

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