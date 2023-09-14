1,1 процента составило снижение объема промышленного производства в зоне евро по итогам июля (к предыдущему месяцу), следует из данных Евростата. В годовом выражении показатель сократился на 2,2%. Аналитики предполагали, что год к году объем промпроизводства снизится на 0,3%, месяц к месяцу — на 0,7%. В Евросоюзе в целом в июле фиксировалось снижение показателя на 2,4% в годовом выражении и на 1,1% — в месячном. Самый значительный месячный рост по итогам июля показали Швеция (5,1%) и Мальта (3,4%), наиболее серьезное снижение — Дания (на 9,1%) и Ирландия (на 6,6%). Летние статданные по ЕС указывают на снижение деловой активности и свидетельствуют о высоком уровне инфляции.

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