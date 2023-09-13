Ахуны запутались в датах

Пензенский сосновый бор в поселке Ахуны следует считать курортом от сентября 2014 года — такое решение областного суда вступило в силу после рассмотрения в Четверном апелляционном суде общей юрисдикции. Истцы, будучи владельцами земельных участков возле леса, рассчитывают, что теперь им удастся отстоять спор по прокурорскому иску, где оспаривается их право собственности и приватизация территории вообще. По словам представителей землевладельцев, решение суда указывает: приватизация попала в период, когда она была законна. Общественники отмечают, что вопрос решился бы быстрее, если бы не безразличие региональных ­властей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Воздух ахунского соснового бора в конце XIX века считался целебным

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Воздух ахунского соснового бора в конце XIX века считался целебным

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Решение Пензенского областного суда о признании городской лесной зоны «Ахуны» курортом, с 1 января 2014 года, вступило в силу. 12 сентября 2023 года коллегия по административным делам Четвертого апелляционного суда общей юрисдикции оставила представление прокурора без удовлетворения. Теперь судьбу курорта будет решать Железнодорожный районный суд Пензы — там приостановили рассмотрение прокурорского иска об оспаривании результатов приватизации рекреационной зоны до вступления в силу решения по упомянутому иску от собственников земельных участков.

В XIX веке Ахуны были рекреационной зоной — воздух соснового бора считался целебным. В 1920 году на базе облагороженных купцами теремов открылся первый в Поволжье дом отдыха. Тогда же там появилась психиатрическая больница. В 1970-х годах в поселке разведаны лечебные минеральные воды и грязи. С 2014 года регион выкупил у дочерней структуры министерства государственного имущества Пензенской области — ООО «Агентство ипотечного кредитования» (АИК) — пакет акций, расплатившись участками курортной зоны площадью 27 га. 9 июня 2017 года организация обанкротилась, выкупленные акции обесценились. В начале сентября 2019 года Ленинский районный суд Пензы приговорил управляющего компанией Вениамина Бочкарева — племянника тогдашнего главы региона — к 2,5 года колонии за злоупотребление полномочиями на посту гендиректора АИК.После падения курортной земли в цене с 330 млн руб. до 6 млн руб. ее приобрел предприниматель Алексей Орлов. Тогда же, в 2019 году, администрация города внесла изменения в вид разрешенного использования земли. Появилась возможность строить на участках коттеджи. Участки оказались во владении 29 физических лиц, некоторые собственники начали строить в курортной зоне дома. В минувшем феврале пензенская прокуратура потребовала в Железнодорожном районном суде города признать приватизацию незаконной — тогда семеро собственников и подали административный иск к руководству региона. Владельцы решили оспорить основание для признания права собственности незаконным — постановление властей о признании зоны курортом.

С февраля текущего года строительство в «Ахунах» запрещено — соответствующие обеспечительные меры в рамках упомянутого спора наложил Железнодорожный районный суд Пензы. Прокуратура требует признать право собственности физических лиц на земельные участки недействительным. Именно это разбирательство возобновляется после вступления решения по административному спору в силу.

Правительство Пензенской области еще в 2000 году установило за Ахунами статус бальнеогрязевого курорта. Административные истцы указывали, что при утверждении перечня курортов регионального значения, в том числе «Ахун», не были проведены специальные курортологические, гидрогеологические и иные исследования. Отмечалось и то, что постановление областного правительства не было опубликовано в печатных средствах массовой информации — это нарушает нормы законодательства. Судья Евгения Шилахаева установила, что покупатели могли выяснить информацию о наличии обременений до покупки участков. Инстанция подчеркнула, что оспариваемая норма действовала уже много лет после регистрации договоров купли-продажи.

Решение Пензенского областного суда в апелляционном порядке обжаловали представители прокуратуры.

Представитель собственников Павел Усач объяснил «Ъ», что прокуратуру не устроила дата, от которой суд первой инстанции постановил считать Ахуны курортом — 1 сентября 2014 года.

«В надзорном ведомстве считают, что это должен быть как минимум 2004 год. Их требования в Железнодорожном суде основаны и на том, что этот статус был установлен до того, как федеральное законодательство иным образом регулировало режим». Юрист напомнил, что до 2013 года курорты относились к особо охраняемым природным территориям, приватизация которых не допустима. С 2014 года закон поменялся: курорты потеряли соответствующий статус; переход в собственность стал возможен. Переходные положения новой нормативной базы гласили тогда, что курорты, которые были таковыми до 2014 года, сохраняют неприкосновенность.

«Сегодня суд сказал, что постановление действует с 1 сентября 2014 года — после того, как у курортов уже не было статуса особо охраняемой территории, и после того, как прошла первая сделка приватизации: передача имущества из собственности Пензенской области в уставный капитал АО „Агентство ипотечного кредитования“. В таком случае сделка произошла до признания территорий курортом, но после того, как с курортов сняли запрет на приватизацию»,— рассказал Павел Усач, добавив, что вступившее в силу решение позволяет его доверителям определить стратегию в Железнодорожном районном суде.

Существенную роль в вопросе Ахун играет позиция региональных властей. Об этом «Ъ» рассказал председатель регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников природы и культуры ­(ВООПИК) Станислав Блинов: «Проблема заключается даже не в собственности на эти участки, а в генплане, который с 2019 года позволил вести здесь застройку. Ничто не мешает внести в него изменения. Я обращался в органы власти, отправлял коллективное обращение губернатору Олегу Мельниченко, которое за короткий срок подписали почти 650 жителей города и области. У меня были конкретные предложения, как можно еще защитить эту территорию и развивать курорт в целом, но на все предложения мне ответили отказом. На просьбу встретиться с губернатором даже не ответили»,— поделился общественник.

Никита Маркелов

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