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Коммерсантъ FM
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Россию научат владению мечтой

Политологи обсудили, как навязать государству идеологию

Совет по внешней и оборонной политике (СВОП) проявил в среду готовность принять участие в идеологической работе с разными группами населения, которую до сих пор наиболее активно вел главным образом внутриполитический блок администрации президента. Под эгидой СВОП эксперты попытались договориться о том, в чем заключается «русская мечта», и как сделать ее государственной идеологией. Председатель Совета Сергей Караганов заметил, что идеологию «необходимо навязать государству», политтехнолог Дмитрий Выдрин отметил важность языка как геополитического фактора, а китаевед Вячеслав Рыбаков выразил надежду, что для воплощения русской мечты не придется в очередной раз создавать «нового человека» — справится и «улучшенный реальный». К концу трехчасовой дискуссии выступающие так и не определились, в чем заключается русская мечта, но договорились встречаться чаще.

Пространство идеологии в России расширяется вместе с числом желающих заняться ее формированием, но все они пока сталкиваются с дефицитом представлений о желанном будущем

Пространство идеологии в России расширяется вместе с числом желающих заняться ее формированием, но все они пока сталкиваются с дефицитом представлений о желанном будущем

Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

Пространство идеологии в России расширяется вместе с числом желающих заняться ее формированием, но все они пока сталкиваются с дефицитом представлений о желанном будущем

Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

В среду в ВШЭ прошел круглый стол «Государственная идеология? От русской идеи к русской мечте» при участии Совета по внешней и оборонной политике (СВОП). Мероприятие анонсировалось как дискуссия, на которой философы и политологи попробуют определить, в чем заключается русская мечта — и хватит ли ее для государственной идеологии. По итогам встречи обещался «текстовый материал», где все высказанные идеи будут суммированы и оглашены для широких масс, но приглашенных журналистов на всякий случай просили согласовать все цитаты «во избежание неверной их трактовки».

Открывая мероприятие, почетный председатель СВОП Сергей Караганов заявил о необходимости «навязать государству, правительству и обществу более-менее понятную идеологию». Политолог уверен, что Россия не может успешно существовать без государственной идеологии, хотя «ее обозначению идет активное сопротивление». Господин Караганов подчеркнул, что сейчас — «во время войны» — необходимо осознавать самих себя: «Мы должны поднять знамя нового гуманизма, того, что родину нужно любить и защищать». Он же обозначил ценности, которые необходимы России — «не консервативные, а просто нормальные, человеческие: женщины любят мужчин и детей, мужчины — женщин, и все — Россию».

СВОП — неправительственное объединение, созданное в 1992 году для «содействия выработке и реализации стратегических концепций развития России, ее внешней и оборонной политики, становления Российского государства и гражданского общества в стране».

Напомним, 13 июня господин Караганов опубликовал в журнале «Профиль» статью «Тяжкое, но необходимое решение», в которой рассуждал о применении ядерного оружия как о возможности «уберечь человечество от глобальной катастрофы». «Это морально страшный выбор — мы применяем оружие Бога, обрекая себя на тяжкие духовные потери. Но если этого не сделать, не только Россия может погибнуть, но, скорее всего, закончится вся человеческая цивилизация»,— говорится в статье. Публикация вызвала бурную дискуссию. В частности, эксперты Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Алексей Арбатов, Константин Богданов и Дмитрий Стефанович в статье для “Ъ” выступили с критикой позиции господина Караганова, предупредив о возможных катастрофических последствиях любого применения ядерного оружия. Впрочем, все участники прошедшего в среду круглого стола выражали если не стремление к менее катастрофичному будущему, то по крайней мере желание такое будущее себе представить.

Так, российский политолог, экс-депутат Верховной рады Украины и бывший советник четырех ее президентов Дмитрий Выдрин счел, что отметил, что мероприятию лучше подошло бы другое название: «Государственная идеология — к русской мечте». Потому что «госидеология — это мечта, выраженная в госнарративах». Господин Выдрин заявил, что как житель Крыма прекрасно знает: «люди видят мир не столько глазами, сколько словами». Поэтому язык является «одним из важнейших геополитических факторов». «В европейских парламентах постоянно спрашивают, кто же присоединил Крым к России, намекая на "вежливых людей" и "зеленых человечков",— сказал экс-депутат.— Но это были Пушкин, Ломоносов и Грибоедов, улицы которых есть в Ялте, и язык которых формировал полуостров». Отдельно господин Выдрин представил «классификацию мечты», заметив, что у нее должны быть разумно уравновешенные «структура, размер и ресурсы». «Мечты материальной надолго не хватит, она быстрее достигнет цели, но сдуется, поэтому мечта должна быть и духовной»,— заметил он, предупредив, что мечта имеет «не только созидательную, но и разрушительную силу». А «невозможность людей воплощать свои мечты приводит к цветным, как минимум, революциям».

Главный научный сотрудник Института восточных рукописей РАН китаевед Вячеслав Рыбаков сосредоточился на важности идеологии для политических элит — так как «именно они должны принести ее народу». Господин Рыбаков в июле этого года опубликовал в журнале «Россия в глобальной политике» свой текст на эту тему под названием «Образ желанного мира и бюрократия», часть тезисов которого воспроизвел собравшимся. Апеллируя к истории Китая, он отметил, что «чиновника нельзя заставить приносить пользу — надо чтобы он сам захотел». Именно поэтому госслужащим нужен идеал, к которому они сами должны стремиться, пояснил господин Рыбаков. Он посетовал, что «российская культура, до того как сюда хлынули европейские идеалы, не успела выработать своего светского подхода». Зато «созданием мира, в котором бы хотелось жить, занялись в середине XX века советские фантасты», которые «при всем своем богоборчестве оказались в русле православной культуры», сказал ученый. При этом господин Рыбаков уверен, что сегодняшней России нужно «не создать нового человека, а чуточку улучшить реальных и приспособить их для реализации всех проектов». Сделать это, по его мнению, нужно при помощи художественных средств, без которых «все эти встречи так и останутся междусобойчиком».

Сергей Караганов полагает, что «с началом войны на Россию полностью перестал влиять Запад, но вместо этого образовался вакуум, который и нужно заполнить» — и на это есть «не более 10–15 лет». 71-летний политолог заявил коллегам, что для этого хватит влияния телевидения: «С появлением семьи все его начинают смотреть», — а на взгляды молодежи вообще должно быть «плевать, потому что они ни на что не влияют и главное, чтобы за нами шли взрослые люди». После мероприятия господин Караганов повторил в беседе с корреспондентом “Ъ”, что «работать на молодежь — ошибочная стратегия, хотя и очень популярная». Тем не менее политолог призвал все-таки не забывать о молодых людях совсем.

Интересно, что никто из выступавших так и не нашел слов для исчерпывающего или хотя бы приблизительного выражения русской мечты – звучали, впрочем, варианты «родить восемь детей» или «завершить войну победой и взять Киев». В рамках поиска мечты предлагалось обсудить, «так ли нужна нам капиталистическая экономика». Но единства во взглядах на мечту не обнаружилось. Не отвлекаясь, слушали только Сергея Караганова – а он периодически напоминал, что в конце мероприятия всех ждут напитки (накануне у политолога был день рождения). Завершилась встреча договоренностью «почаще встречаться в таком формате».

Полина Ячменникова, Иван Тяжлов

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