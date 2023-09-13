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Коммерсантъ FM
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Боец ММА Джефф Монсон избран в Курултай Башкортостана

Боец смешанных единоборств Джефф Монсон избран депутатом в Курултай (парламент) Республики Башкортостан. Об этом господин Монсон сообщил ТАСС. Он выдвигался от «Единой России».

Джефф Монсон

Джефф Монсон

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Джефф Монсон

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

19 августа 52-летний боец объявил о завершении карьеры в боксе. При этом он подчеркнул, что все еще остается бойцом ММА.

В смешанных единоборствах на счету Джеффа Монсона 61 победа, 27 поражений, два поединка завершились вничью. Он — бывший претендент на титул чемпиона UFC (Абсолютный бойцовский чемпионат) в тяжелом весе. В 2018 году боец получил российское гражданство, а в сентябре того же года стал муниципальным депутатом подмосковного Красногорска от «Единой России».

Эрдни Кагалтынов

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