Setl Group прощается с Финляндией

Петербургская Setl Group избавилась от своего бизнеса по сдаче недвижимости в Финляндии в аренду. В управлении застройщика находилось два коттеджных поселка в стране, которые в основном были ориентированы на проживание российских туристов. Имя покупателя не раскрывается, но эксперты не исключают, что речь может идти о передаче активов при сохранении фактического контроля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Setl Group продала свою финскую структуру Setl North Europe Oy, которая сдавала в аренду коттеджи в городе Руоколахти

Фото: Setl Group Setl Group продала свою финскую структуру Setl North Europe Oy, которая сдавала в аренду коттеджи в городе Руоколахти

Фото: Setl Group

Setl Group продала свою финскую структуру Setl North Europe Oy, которая сдавала в аренду коттеджи в городе Руоколахти и на горнолыжном курорте Тахко. Об этом «Ъ-СПб» стало известно из отчетности застройщика. В текущих мировых обстоятельствах продолжать бизнес в Финляндии российской компании не представляется возможным, пояснили «Ъ-СПб» в Setl Group. Подробностей сделки там не уточнили, отметив лишь, что у компании не осталось других активов за рубежом.

Setl Group занимает шестое место по объему строительства жилья в России с показателем 1,3 млн кв. м. Девелопер работает на рынке Санкт-Петербурга, Ленинградской и Калининградской областей. Его выручка по итогам 2022 года составила 149,8 млрд рублей, чистая прибыль — 18,9 млрд. Владельцами Setl Group являются Максим Шубарев (70%), Ян Изак (24%) и Илья Еременко (6%).

Арендный бизнес в Финляндии Setl Group запустила в 2008 году, построив поселок Tahko Hills, включающий десять коттеджей. В следующем году застройщик завершил еще один проект в стране — Saimaa Lakeside в Руоколахти, состоящий из семи коттеджей. Стоимость строительства двух поселков составила €9 млн, площадь застройки — около 20 га. Окупить вложения в Setl Group рассчитывали за восемь лет за счет сдачи недвижимости россиянам и жителям Западной Европы.

Несмотря на информацию о сделке, на сайте Setl Group по-прежнему есть возможность оставить заявку о бронировании коттеджа, убедился «Ъ-СПб». Скорее всего, речь просто идет о передаче активов, предполагает директор по стратегическому развитию ГК Puzzle Realty Марина Шкурко. Setl Group могла переоформить бизнес на дружественную структуру или провести обмен активов с какой-нибудь из уходящих из России компаний, допускает эксперт по девелопменту Андрей Вересов. По его словам, избавиться от бизнеса за рубежом по рыночной цене в текущих политических условиях нереально.

На фоне действующих ограничений российские компании могут пытаться временно передать бизнес под иностранное владение при сохранении фактического контроля, говорит юрист Tomashevskaya & Partners Анна Горбачева. Даже к тем предприятиям, которые не попали под санкции, могут применяться ограничения со стороны зарубежных государств, например, на выплаты в пользу российских лиц, уточняет она. Большинство иностранных банков не производят платежи в пользу получателей, счета которых открыты в России, добавляет старший юрист Sudohod Владимир Шкуренков.

Россияне долгое время занимали первое место в структуре зарубежного турпотока в Финляндию, но после ввода визовых ограничений в 2022 году их активность упала до минимума, указывали в Ассоциации туроператоров России. По данным Euronews, до этого страну ежегодно посещало около 1,2 млн человек. Сейчас даже владельцы недвижимости в Финляндии испытывают сложности со въездом, поэтому бизнес придется переориентировать на местных жителей, указывает господин Вересов. Но сделать это будет непросто: в структуре спроса на аренду недвижимости 80% приходилось на россиян, интерес которых сместился на ОАЭ, Северный Кипр, Индонезию, Китай и Турцию, объясняет госпожа Шкурко. К тому же с начала пандемии многие жители Северо-Западного региона вместо Финляндии стали приобретать земельные участки и домовладения в Ленобласти, резюмирует эксперт.

Константин Куркин