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Коммерсантъ FM
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Годовая инфляция в РФ за неделю ускорилась до 5,48%

Рост цен в России с 5 по 11 сентября составил 0,13%, с начала сентября — 0,19%, а с начала года — 3,9%, следует из отчета Росстата. Как сообщает «Интерфакс», годовая инфляция с учетом новых данных ускорилась с 5,15% на конец августа до 5,48%, если высчитывать ее из недельной динамики (методика ЦБ), и до 5,33%, если высчитывать из среднесуточных данных (методика Минэкономразвития).

Агентство отмечает, что расхождение показателей годовой инфляции связано с тем, что в сентябре 2022 года цены в течение 11 дней снижались, но в среднем за месяц выросли на 0,05%. При этом Минэкономразвития учитывает среднемесячную динамику, а Банк России закладывает в расчеты колебания в течение месяца.

По данным Росстата, за период с 5 по 11 сентября в сегменте продовольственных товаров выросли цены, в частности, на яйца куриные (1,3%), мясо кур (1,2%), колбасы вареные и рис (0,7%). За отчетный период на 0,9% снизились цены на плодоовощную продукцию, в том числе на капусту белокочанную (снижение 6,8%), морковь (4,9%), лук репчатый и картофель (3,5%), свеклу столовую (3,3%) и яблоки (2,8%). При этом выросли цены на огурцы (4,2%), бананы (3,9%) и помидоры (3%).

В группе медикаментов за семь дней подорожали корвалол и валидол — на 0,5%, аллохол — на 0,3%. Снизились цены на левомеколь и эргоферон — на 0,4%, ренгалин — на 0,3%, нимесулид и поливитамины — на 0,1%, передает Росстат.

В сегменте предметов гигиены и товаров первой необходимости на 0,2% подорожали за период с 5 по 11 сентября хозяйственное мыло, пеленки для новорожденных и спички. Цены на прокладки гигиенические, зубные пасты и щетки выросли на 0,1%. При этом снизилась цена на туалетное мыло (0,4%), детские подгузники и стиральные порошки (0,3%), туалетную бумагу (0,2%).

Среди других потребительских товаров рост цен затронул, в частности, колготки женские (0,6%), легковые иномарки (0,4%), мужские носки (0,3%) и обрезные доски (0,2%). Цены на шампуни уменьшились на 0,6%, детские кроссовки и телевизоры подешевели на 0,3%, спортивные костюмы — на 0,2% и детские джинсы — на 0,1%. Цены на бензин в РФ выросли за неделю на 0,7%, на дизтопливо — на 1,7%, сообщает Росстат.

В сфере услуг, по данным службы статистики, на 2,5% выросла стоимость полета в самолете экономкласса. Средняя цена проживания в трехзвездочной гостинице в РФ выросла на 0,3%, в четырех- и пятизвездочных — на 0,1%. Цены проживания в гостиницах с одной или двумя звездами, мотелях и хостелах снизились в среднем на 0,3%.

12 сентября Минэкономики России представило макропрогноз до 2026 года. Авторы полагают, что в текущем году инфляция составит 7,5%. Ранее Минэкономики ожидало 5,3%. Показатель был повышен в связи с переносом изменения курса в цены, а в дальнейшем ведомство ожидает стабилизации. При этом перенос курсовых колебаний в цены «сильно смягчили» налаживание логистики, а также рост конкуренции между поставщиками за счет параллельного импорта.

Подробнее о макропрогнозе Минэкономики — в материале «Рост на все деньги».

Эрдни Кагалтынов

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