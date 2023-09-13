Сотруднику ФСБ из Перми продлен арест по делу о взятке в 100 млн рублей

235-й Гарнизонный военный суд продлил арест бывшему руководителю отдела контрразведки управления ФСБ по Пермскому краю Григорию Царегородцеву. Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере — 100 млн руб. (ч. 6 ст. 290 УК РФ), сказано в постановлении суда.

«Согласно копии постановления о привлечении в качестве обвиняемого, Царегородцев, являясь должностным лицом, совершил получение взятки в виде наличных денег в особо крупном размере — в сумме 100 млн рублей — за совершение как входящих в его служебные полномочия действий, так и незаконных действий, а также за общее покровительство и попустительство по службе»,— говорится в документе (цитата по ТАСС).

Согласно материалам суда, бывшего сотрудника ФСБ задержали в конце апреля 2023 года, а позже арестовали до 7 ноября. Предположительно, господин Царегородцев находится в одном из московских СИЗО.

Петр Бузлаев