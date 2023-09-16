Врачебные ошибки уносят миллионы жизней и стоят триллионы долларов

17 сентября отмечается Всемирный день безопасности пациентов, учрежденный по инициативе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) для привлечения внимания к этой проблеме на международном уровне.

По данным ВОЗ, вероятность гибели человека в автокатастрофе составляет 1: 3 000 000, тогда как вероятность смерти пациента в результате несчастного случая в медицинской практике — 1:300. Около 3 млн человек в мире умирает ежегодно вследствие небрежности или по недосмотру медицинских работников. Определенный вред наносится каждому десятому пациенту, при этом в более чем половине случаев он мог бы быть предотвращен.

Наибольшее бремя ложится на страны со средним и низким уровнем дохода, где по этой причине умирает каждый 4-й из 100 пациентов. По данным экспертов, лидирует по количеству смертей Южная Азия, а также страны Центральной и Западной Африки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Kruk ME, Gage AD, Joseph NT, Danaei G, GarciaSaiso S, Salomon JA. Mortality due to low-quality health systems in the universal health coverage era: a systematic analysis of amenable deaths in 137 countries

Kruk ME, Gage AD, Joseph NT, Danaei G, GarciaSaiso S, Salomon JA. Mortality due to low-quality health systems in the universal health coverage era: a systematic analysis of amenable deaths in 137 countries



Нет какой-либо единой глобальной базы по видам и количеству врачебных ошибок в разных странах. Как показывает одно из исследований, в 10% всех случаев вред пациенту наносится вследствие хирургических манипуляций. В другом отмечается, что каждый 30-й пациент страдает от негативных последствий, связанных с неверным назначением и применением лекарственных средств. Каждые 7 (в развитых странах) или 15 (в развивающихся) из 100 пациентов в отделениях интенсивной терапии заражаются внутрибольничной инфекцией.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Пациенты сталкиваются с ошибками в диагностике, страдают в результате нарушений при выполнении инъекций, переливаний крови и других медицинских манипуляций. В больничных стенах каждое третье падение завершается нанесением дополнительного вреда здоровью.

Помимо непосредственной угрозы жизни и здоровью людей медицинские ошибки оборачиваются серьезными финансовыми потерями. По некоторым оценкам, приводимым ВОЗ, они достигают 1% от мировых расходов на здравоохранение. По последним оценкам ОЭСР, в странах-членах они превышают $800 млрд в год, или 12% их совокупных расходов на здравоохранение. Эти цифры не включают косвенные потери для экономик и систем соцобеспечения, которые на глобальном уровне могут достигать триллионов долларов.

Неблагоприятные последствия, измеряемые количеством потерянных лет здоровой жизни, ставят врачебные ошибки в один ряд с дорожными авариями и основными инфекционными заболеваниями.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Показатель DALY (disability-adjusted life year) рассчитывается как разница между количеством здоровья, предоставленным определенной популяции, и воздействием негативных эффектов, уменьшающих здоровье

Показатель DALY (disability-adjusted life year) рассчитывается как разница между количеством здоровья, предоставленным определенной популяции, и воздействием негативных эффектов, уменьшающих здоровье



Ольга Шкуренко