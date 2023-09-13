ФСБ: по обвинению в причастности к транспортной блокаде Крыма задержан мужчина

Сотрудники ФСБ задержали в Крыму участника запрещенного в РФ батальона имени Номана Челебиджихана, сообщили «Ъ» в пресс-службе организации.

По данным спецслужбы, 54-летний мужчина добровольно примкнул к боевикам в 2017 году, вступив в «Крымско-татарский добровольческий батальон имени Номана Челебиджихана», принимал непосредственное участие в так называемой продовольственной блокаде Крыма. Помимо этого, совместно с украинскими пограничниками осуществлял досмотр лиц и транспортных средств, пересекающих госграницу РФ.

Мужчину задержали сотрудники ПУ ФСБ России по Республике Крым, против него возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 208 УК РФ («Организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем, а равно участие в вооруженном конфликте или военных действиях в целях, противоречащих интересам Российской Федерации»). Подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы.

Егор Александров, Симферополь