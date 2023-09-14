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Коммерсантъ FM
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Естественно, отбор

Гранды благополучно пережили сентябрьские матчи квалификации к европейскому первенству

Закрывшееся сентябрьское окно для матчей национальных сборных, в том числе в квалификации к чемпионату Европы 2024 года, который примет Германия, подарило несколько любопытных событий. Они, правда, не связаны с осечками грандов. Подавляющее большинство из них прошли этот отрезок турнирной дистанции без срывов.

Сборная Испании в сентябре презентовала одного из самых любопытных дебютантов в своей истории — Ламина Ямаля (справа), которому совсем недавно исполнилось 16 лет

Сборная Испании в сентябре презентовала одного из самых любопытных дебютантов в своей истории — Ламина Ямаля (справа), которому совсем недавно исполнилось 16 лет

Фото: Jose Breton / Pics Action / NurPhoto / Getty Images

Сборная Испании в сентябре презентовала одного из самых любопытных дебютантов в своей истории — Ламина Ямаля (справа), которому совсем недавно исполнилось 16 лет

Фото: Jose Breton / Pics Action / NurPhoto / Getty Images

Группа A

Ситуация в этой группе после сентябрьских матчей резко упростилась. Еще недавно грузинская сборная намекала на то, что готова пободаться с фаворитами, может быть, даже за прямой — с первого или второго места — выход на чемпионат Европы, но два подряд поражения — от испанцев и норвежцев — выкинули ее из гонки. Сборной Испании грузины умудрились уступить дома 1:7, но центральной новостью, касающейся этого матча, стал не его счет, а дебют в составе победителей Ламина Ямаля. Ему на тот момент было 16 лет и 57 дней, и игрок моложе за испанскую команду не выступал никогда. Причем Ямаль еще и гол забил. В следующей встрече, в которой испанцы с такой же разницей — 6:0 — разгромили киприотов, продолжающий активно освежать свою команду тренер Луис де ла Фуэнте уже доверил школьнику из «Барселоны» место в основе.

Несмотря на два таких крупных выигрыша, сборная Испании пока на второй позиции в группе. В шести очках впереди (правда, при лишнем сыгранном матче) идут все еще безупречные шотландцы, одержавшие пять побед подряд. В двух баллах за испанцами (и тоже сыграв на встречу больше) — норвежцы. В рамках следующего, октябрьского окна сборной Испании как раз предстоят столкновения со своими конкурентами: с шотландской командой — домашнее, с норвежской — гостевое.

Группа B

В двух сентябрьских турах в этой группе не случилось ничего экстраординарного, а ключевым матчем турнира, возможно, оказался тот, в котором сборная Нидерландов разнесла — 3: 0 — неплохо до этого державшихся греков. В итоге голландцы сравнялись с проигравшими по набранным очкам, но по потерянным опережают их на три балла, занимая второе место. На первом — французы, для которых отбор пока абсолютно безоблачный: пять выигрышей в пяти матчах.

Группа C

Поклонники сборной Италии в эти сентябрьские дни потратили кучу нервов, наблюдая за первыми ее матчами под руководством нового тренера — Лучано Спаллетти, сменившего Роберто Манчини. Сначала их заставили вспоминать о конфузе, пережитом в марте прошлого года. Тогда в заключительной стадии отбора на катарское мировое первенство итальянцев выкинули из него македонцы. Сейчас сборная Северной Македонии снова жестко сопротивлялась чемпионам Европы и, забив в концовке, сыграла с ними вничью — 1:1, лишив двух ценных баллов. Затем итальянцев трепали уже украинцы. И тут могли быть потери, но сборная Италии все-таки одолела оппонентов — 2:1 — благодаря дублю Давиде Фраттези. Правда, сверхпрочным ее положение все равно не назовешь.

В этой группе оторвались англичане. А в шести очках позади них сразу три сборные: итальянская, македонская и украинская. У итальянцев есть матч в запасе по сравнению с конкурентами, но финишный календарь у них не такой уж простой: в нем, к примеру, значатся гостевые встречи с английской и украинской командами.

Группа D

Сентябрь вполне мог превратить сборную Армении в реального претендента на прямую путевку на немецкий чемпионат. Ей не хватило немножко везения. С турками армяне долго вели в счете, но сыграли вничью — 1:1, позволив соперникам отыграться на последних минутах. С хорватами все решил единственный забитый призерами катарского мирового первенства гол. Армянская сборная, располагаясь на третьей позиции, вровень с валлийцами, отстает от этого тандема на три очка. Приятнее всего расклад для хорватов. Они сыграли на матч меньше, а встречи с турками и армянами во второй половине турнира будут для них домашними.

Группа E

В этой группе все запутано до предела. Прежде всего — благодаря сборной Албании, которая пробилась на чемпионат Европы 2016 года, а сегодня собирается тот подвиг повторить. Албанцев приблизили к нему два сентябрьских матча: это ничья — 1:1 — с чехами и победа — 2:0 — над проходящими через что-то наподобие кризиса поляками. Албанская команда после них расположилась на верхушке таблицы, хотя отрыв от преследователей небольшой. От чехов (у тех есть матч в резерве) и, как ни странно, все еще не скисающих молдаван — два очка, от поляков — четыре.

Группа F

Кажется, в этой пятерке уже определились две сборные, которые точно поедут в Германию. К бельгийцам, невзирая на радикальное кадровое обновление, сохранившим мощь, должны, по идее, присоединиться австрийцы. Решающего, скорее всего, успеха они добились, обыграв в гостях — 3:1 — шведов. Отставание шведской сборной от дуэта лидеров составляет уже семь очков. Похоже на пропасть, которую не перепрыгнуть.

Группа G

В рамках сентябрьского окна сыграли лидеры этой группы. Венгры в гостях справились — 2:1 — с сербами и могут с уверенностью смотреть в будущее. У них столько же очков, сколько у сборной Сербии, но на матч меньше. На расстоянии в два очка за этим командами — черногорцы, которым горьковатую пилюлю подсунули литовские футболисты, спасшиеся от поражения на излете компенсированного времени. Та ничья может оказаться роковой для сборной Черногории.

Группа H

В этой группе шесть сборных, и от драки за путевки на чемпионат Европы отцеплены к данному моменту только две — «карлики» санмаринцы и отчего-то поразительно беспомощные североирландцы. Все остальные за путевки отчаянно рубятся, а плотность таблицы исключительная. Наверху с 13 очками — словенцы и датчане, в спину им дышат с 12 очками казахстанцы, сюрприз квалификации, и финны. Календарь благоволит в первую очередь сборной Дании. У нее два гостевых матча с аутсайдерами, а казахстанскую и словенскую команды она примет у себя.

Группа I

В этой группе во вторник прогремел матч между сборными Румынии и Косово. Во время него косовские футболисты покинули поле, увидев на трибунах вывешенный румынскими фанатами баннер. На нем было написано: «Косово — это Сербия». Гостей удалось вернуть на газон спустя примерно час. Во время матча происходили и другие инциденты, из-за которых румынской сборной, видимо, придется некоторое время обходиться на домашних встречах без зрителей.

В этом матче она взяла верх над соперником со счетом 2:0 и сберегла хорошие шансы на путевку на европейское первенство. Румыны на два очка отстают от швейцарцев и на одно опережают израильтян. Кроме этих трех команд рассчитывать на попадание в двойку не может никто.

Группа J

Сборная Португалии, очков не теряющая, в сентябре одержала одну трудную — 1:0 над словаками — и одну феерически легкую — 9:0 над люксембуржцами — победу. Однако, несмотря на столь унизительное поражение, прибавившая в последнее время команда из крохотного государства, перед португальским крахом разделавшаяся с крепкими исландцами, по-прежнему всерьез бьется за право сыграть на чемпионате Европы. Она на третьей строчке, а до словаков, ближайших преследователей португальцев,— всего-то три балла. При этом в октябре сборная Люксембурга играет со словацкой командой дома.

Квалификационный турнир чемпионата Европы по футболу 2024 года

Группа A

ИВНПМО
1. Шотландия5 50012:115
2. Испания 430116:39
3. Норвегия52127:87
4. Грузия51135:134
5. Кипр50052:170

Группа B

ИВНПМО
1. Франция550011:015
2. Нидерланды43018:59
3. Греция530210:59
4. Ирландия51045:73
5. Гибралтар50050:170

Группа C

ИВНПМО
1. Англия541016:213
2. Италия42116: 47
3. Украина52126:77
4. Северная Македония52127:127
5. Мальта50051:110

Группа D

ИВНПМО
1. Хорватия43109:110
2. Турция53118:610
3. Армения52128:77
4. Уэльс52126:77
5. Латвия50053:130

Группа E

ИВНПМО
1. Албания53118:310
2. Чехия42208:38
3. Молдавия52215:58
4. Польша 52036:86
5. Фарерские острова50142:101

Группа F

ИВНПМО
1. Бельгия541013:113
2. Австрия541012:413
3. Швеция520311:86
4. Азербайджан40132:111
5. Эстония50142:161

Группа G

ИВНПМО
1. Венгрия43107:110
2. Сербия53119:410
3. Черногория52215:58
4. Болгария50233:82
5. Литва50234:102

Группа H

ИВНПМО
1. Словения641113:613
2. Дания641112:513
3. Финляндия640211:412
4. Казахстан64029:512
5. Северная Ирландия61054:83
6. Сан-Марино60060:210

Группа I

ИВНПМО
1. Швейцария642017:514
2. Румыния63309:412
3. Израиль63217:711
4. Белоруссия61144:114
5. Косово50425:84
6. Андорра60243:102

Группа J

ИВНПМО
1. Португалия660024:018
2. Словакия64118:213
3. Люксембург63127:1610
4. Исландия620410:96
5. Босния и Герцеговина62045:96
6. Лихтенштейн50051:160

По две лучшие сборные из каждой группы выходят на чемпионат Европы, участие в котором без отбора обеспечила себе хозяйка турнира — немецкая команда. Еще три путевки будут разыграны в марте 2024 года в так называемом play-off. В нем примут участие 12 сборных, отобранных по рейтингу, заработанному в предыдущем розыгрыше Лиги наций.

Алексей Доспехов

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