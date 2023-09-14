Естественно, отбор

Закрывшееся сентябрьское окно для матчей национальных сборных, в том числе в квалификации к чемпионату Европы 2024 года, который примет Германия, подарило несколько любопытных событий. Они, правда, не связаны с осечками грандов. Подавляющее большинство из них прошли этот отрезок турнирной дистанции без срывов.
Сборная Испании в сентябре презентовала одного из самых любопытных дебютантов в своей истории — Ламина Ямаля (справа), которому совсем недавно исполнилось 16 лет
Фото: Jose Breton / Pics Action / NurPhoto / Getty Images
Группа A
Ситуация в этой группе после сентябрьских матчей резко упростилась. Еще недавно грузинская сборная намекала на то, что готова пободаться с фаворитами, может быть, даже за прямой — с первого или второго места — выход на чемпионат Европы, но два подряд поражения — от испанцев и норвежцев — выкинули ее из гонки. Сборной Испании грузины умудрились уступить дома 1:7, но центральной новостью, касающейся этого матча, стал не его счет, а дебют в составе победителей Ламина Ямаля. Ему на тот момент было 16 лет и 57 дней, и игрок моложе за испанскую команду не выступал никогда. Причем Ямаль еще и гол забил. В следующей встрече, в которой испанцы с такой же разницей — 6:0 — разгромили киприотов, продолжающий активно освежать свою команду тренер Луис де ла Фуэнте уже доверил школьнику из «Барселоны» место в основе.
Несмотря на два таких крупных выигрыша, сборная Испании пока на второй позиции в группе. В шести очках впереди (правда, при лишнем сыгранном матче) идут все еще безупречные шотландцы, одержавшие пять побед подряд. В двух баллах за испанцами (и тоже сыграв на встречу больше) — норвежцы. В рамках следующего, октябрьского окна сборной Испании как раз предстоят столкновения со своими конкурентами: с шотландской командой — домашнее, с норвежской — гостевое.
Группа B
В двух сентябрьских турах в этой группе не случилось ничего экстраординарного, а ключевым матчем турнира, возможно, оказался тот, в котором сборная Нидерландов разнесла — 3: 0 — неплохо до этого державшихся греков. В итоге голландцы сравнялись с проигравшими по набранным очкам, но по потерянным опережают их на три балла, занимая второе место. На первом — французы, для которых отбор пока абсолютно безоблачный: пять выигрышей в пяти матчах.
Группа C
Поклонники сборной Италии в эти сентябрьские дни потратили кучу нервов, наблюдая за первыми ее матчами под руководством нового тренера — Лучано Спаллетти, сменившего Роберто Манчини. Сначала их заставили вспоминать о конфузе, пережитом в марте прошлого года. Тогда в заключительной стадии отбора на катарское мировое первенство итальянцев выкинули из него македонцы. Сейчас сборная Северной Македонии снова жестко сопротивлялась чемпионам Европы и, забив в концовке, сыграла с ними вничью — 1:1, лишив двух ценных баллов. Затем итальянцев трепали уже украинцы. И тут могли быть потери, но сборная Италии все-таки одолела оппонентов — 2:1 — благодаря дублю Давиде Фраттези. Правда, сверхпрочным ее положение все равно не назовешь.
В этой группе оторвались англичане. А в шести очках позади них сразу три сборные: итальянская, македонская и украинская. У итальянцев есть матч в запасе по сравнению с конкурентами, но финишный календарь у них не такой уж простой: в нем, к примеру, значатся гостевые встречи с английской и украинской командами.
Группа D
Сентябрь вполне мог превратить сборную Армении в реального претендента на прямую путевку на немецкий чемпионат. Ей не хватило немножко везения. С турками армяне долго вели в счете, но сыграли вничью — 1:1, позволив соперникам отыграться на последних минутах. С хорватами все решил единственный забитый призерами катарского мирового первенства гол. Армянская сборная, располагаясь на третьей позиции, вровень с валлийцами, отстает от этого тандема на три очка. Приятнее всего расклад для хорватов. Они сыграли на матч меньше, а встречи с турками и армянами во второй половине турнира будут для них домашними.
Группа E
В этой группе все запутано до предела. Прежде всего — благодаря сборной Албании, которая пробилась на чемпионат Европы 2016 года, а сегодня собирается тот подвиг повторить. Албанцев приблизили к нему два сентябрьских матча: это ничья — 1:1 — с чехами и победа — 2:0 — над проходящими через что-то наподобие кризиса поляками. Албанская команда после них расположилась на верхушке таблицы, хотя отрыв от преследователей небольшой. От чехов (у тех есть матч в резерве) и, как ни странно, все еще не скисающих молдаван — два очка, от поляков — четыре.
Группа F
Кажется, в этой пятерке уже определились две сборные, которые точно поедут в Германию. К бельгийцам, невзирая на радикальное кадровое обновление, сохранившим мощь, должны, по идее, присоединиться австрийцы. Решающего, скорее всего, успеха они добились, обыграв в гостях — 3:1 — шведов. Отставание шведской сборной от дуэта лидеров составляет уже семь очков. Похоже на пропасть, которую не перепрыгнуть.
Группа G
В рамках сентябрьского окна сыграли лидеры этой группы. Венгры в гостях справились — 2:1 — с сербами и могут с уверенностью смотреть в будущее. У них столько же очков, сколько у сборной Сербии, но на матч меньше. На расстоянии в два очка за этим командами — черногорцы, которым горьковатую пилюлю подсунули литовские футболисты, спасшиеся от поражения на излете компенсированного времени. Та ничья может оказаться роковой для сборной Черногории.
Группа H
В этой группе шесть сборных, и от драки за путевки на чемпионат Европы отцеплены к данному моменту только две — «карлики» санмаринцы и отчего-то поразительно беспомощные североирландцы. Все остальные за путевки отчаянно рубятся, а плотность таблицы исключительная. Наверху с 13 очками — словенцы и датчане, в спину им дышат с 12 очками казахстанцы, сюрприз квалификации, и финны. Календарь благоволит в первую очередь сборной Дании. У нее два гостевых матча с аутсайдерами, а казахстанскую и словенскую команды она примет у себя.
Группа I
В этой группе во вторник прогремел матч между сборными Румынии и Косово. Во время него косовские футболисты покинули поле, увидев на трибунах вывешенный румынскими фанатами баннер. На нем было написано: «Косово — это Сербия». Гостей удалось вернуть на газон спустя примерно час. Во время матча происходили и другие инциденты, из-за которых румынской сборной, видимо, придется некоторое время обходиться на домашних встречах без зрителей.
В этом матче она взяла верх над соперником со счетом 2:0 и сберегла хорошие шансы на путевку на европейское первенство. Румыны на два очка отстают от швейцарцев и на одно опережают израильтян. Кроме этих трех команд рассчитывать на попадание в двойку не может никто.
Группа J
Сборная Португалии, очков не теряющая, в сентябре одержала одну трудную — 1:0 над словаками — и одну феерически легкую — 9:0 над люксембуржцами — победу. Однако, несмотря на столь унизительное поражение, прибавившая в последнее время команда из крохотного государства, перед португальским крахом разделавшаяся с крепкими исландцами, по-прежнему всерьез бьется за право сыграть на чемпионате Европы. Она на третьей строчке, а до словаков, ближайших преследователей португальцев,— всего-то три балла. При этом в октябре сборная Люксембурга играет со словацкой командой дома.
Квалификационный турнир чемпионата Европы по футболу 2024 года
Группа A
Группа B
Группа C
Группа D
Группа E
Группа F
Группа G
Группа H
Группа I
Группа J
По две лучшие сборные из каждой группы выходят на чемпионат Европы, участие в котором без отбора обеспечила себе хозяйка турнира — немецкая команда. Еще три путевки будут разыграны в марте 2024 года в так называемом play-off. В нем примут участие 12 сборных, отобранных по рейтингу, заработанному в предыдущем розыгрыше Лиги наций.