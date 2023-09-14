Естественно, отбор

Закрывшееся сентябрьское окно для матчей национальных сборных, в том числе в квалификации к чемпионату Европы 2024 года, который примет Германия, подарило несколько любопытных событий. Они, правда, не связаны с осечками грандов. Подавляющее большинство из них прошли этот отрезок турнирной дистанции без срывов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сборная Испании в сентябре презентовала одного из самых любопытных дебютантов в своей истории — Ламина Ямаля (справа), которому совсем недавно исполнилось 16 лет

Фото: Jose Breton / Pics Action / NurPhoto / Getty Images Сборная Испании в сентябре презентовала одного из самых любопытных дебютантов в своей истории — Ламина Ямаля (справа), которому совсем недавно исполнилось 16 лет

Фото: Jose Breton / Pics Action / NurPhoto / Getty Images

Группа A

Ситуация в этой группе после сентябрьских матчей резко упростилась. Еще недавно грузинская сборная намекала на то, что готова пободаться с фаворитами, может быть, даже за прямой — с первого или второго места — выход на чемпионат Европы, но два подряд поражения — от испанцев и норвежцев — выкинули ее из гонки. Сборной Испании грузины умудрились уступить дома 1:7, но центральной новостью, касающейся этого матча, стал не его счет, а дебют в составе победителей Ламина Ямаля. Ему на тот момент было 16 лет и 57 дней, и игрок моложе за испанскую команду не выступал никогда. Причем Ямаль еще и гол забил. В следующей встрече, в которой испанцы с такой же разницей — 6:0 — разгромили киприотов, продолжающий активно освежать свою команду тренер Луис де ла Фуэнте уже доверил школьнику из «Барселоны» место в основе.

Несмотря на два таких крупных выигрыша, сборная Испании пока на второй позиции в группе. В шести очках впереди (правда, при лишнем сыгранном матче) идут все еще безупречные шотландцы, одержавшие пять побед подряд. В двух баллах за испанцами (и тоже сыграв на встречу больше) — норвежцы. В рамках следующего, октябрьского окна сборной Испании как раз предстоят столкновения со своими конкурентами: с шотландской командой — домашнее, с норвежской — гостевое.

Группа B

В двух сентябрьских турах в этой группе не случилось ничего экстраординарного, а ключевым матчем турнира, возможно, оказался тот, в котором сборная Нидерландов разнесла — 3: 0 — неплохо до этого державшихся греков. В итоге голландцы сравнялись с проигравшими по набранным очкам, но по потерянным опережают их на три балла, занимая второе место. На первом — французы, для которых отбор пока абсолютно безоблачный: пять выигрышей в пяти матчах.

Группа C

Поклонники сборной Италии в эти сентябрьские дни потратили кучу нервов, наблюдая за первыми ее матчами под руководством нового тренера — Лучано Спаллетти, сменившего Роберто Манчини. Сначала их заставили вспоминать о конфузе, пережитом в марте прошлого года. Тогда в заключительной стадии отбора на катарское мировое первенство итальянцев выкинули из него македонцы. Сейчас сборная Северной Македонии снова жестко сопротивлялась чемпионам Европы и, забив в концовке, сыграла с ними вничью — 1:1, лишив двух ценных баллов. Затем итальянцев трепали уже украинцы. И тут могли быть потери, но сборная Италии все-таки одолела оппонентов — 2:1 — благодаря дублю Давиде Фраттези. Правда, сверхпрочным ее положение все равно не назовешь.

В этой группе оторвались англичане. А в шести очках позади них сразу три сборные: итальянская, македонская и украинская. У итальянцев есть матч в запасе по сравнению с конкурентами, но финишный календарь у них не такой уж простой: в нем, к примеру, значатся гостевые встречи с английской и украинской командами.

Группа D

Сентябрь вполне мог превратить сборную Армении в реального претендента на прямую путевку на немецкий чемпионат. Ей не хватило немножко везения. С турками армяне долго вели в счете, но сыграли вничью — 1:1, позволив соперникам отыграться на последних минутах. С хорватами все решил единственный забитый призерами катарского мирового первенства гол. Армянская сборная, располагаясь на третьей позиции, вровень с валлийцами, отстает от этого тандема на три очка. Приятнее всего расклад для хорватов. Они сыграли на матч меньше, а встречи с турками и армянами во второй половине турнира будут для них домашними.

Группа E

В этой группе все запутано до предела. Прежде всего — благодаря сборной Албании, которая пробилась на чемпионат Европы 2016 года, а сегодня собирается тот подвиг повторить. Албанцев приблизили к нему два сентябрьских матча: это ничья — 1:1 — с чехами и победа — 2:0 — над проходящими через что-то наподобие кризиса поляками. Албанская команда после них расположилась на верхушке таблицы, хотя отрыв от преследователей небольшой. От чехов (у тех есть матч в резерве) и, как ни странно, все еще не скисающих молдаван — два очка, от поляков — четыре.

Группа F

Кажется, в этой пятерке уже определились две сборные, которые точно поедут в Германию. К бельгийцам, невзирая на радикальное кадровое обновление, сохранившим мощь, должны, по идее, присоединиться австрийцы. Решающего, скорее всего, успеха они добились, обыграв в гостях — 3:1 — шведов. Отставание шведской сборной от дуэта лидеров составляет уже семь очков. Похоже на пропасть, которую не перепрыгнуть.

Группа G

В рамках сентябрьского окна сыграли лидеры этой группы. Венгры в гостях справились — 2:1 — с сербами и могут с уверенностью смотреть в будущее. У них столько же очков, сколько у сборной Сербии, но на матч меньше. На расстоянии в два очка за этим командами — черногорцы, которым горьковатую пилюлю подсунули литовские футболисты, спасшиеся от поражения на излете компенсированного времени. Та ничья может оказаться роковой для сборной Черногории.

Группа H

В этой группе шесть сборных, и от драки за путевки на чемпионат Европы отцеплены к данному моменту только две — «карлики» санмаринцы и отчего-то поразительно беспомощные североирландцы. Все остальные за путевки отчаянно рубятся, а плотность таблицы исключительная. Наверху с 13 очками — словенцы и датчане, в спину им дышат с 12 очками казахстанцы, сюрприз квалификации, и финны. Календарь благоволит в первую очередь сборной Дании. У нее два гостевых матча с аутсайдерами, а казахстанскую и словенскую команды она примет у себя.

Группа I

В этой группе во вторник прогремел матч между сборными Румынии и Косово. Во время него косовские футболисты покинули поле, увидев на трибунах вывешенный румынскими фанатами баннер. На нем было написано: «Косово — это Сербия». Гостей удалось вернуть на газон спустя примерно час. Во время матча происходили и другие инциденты, из-за которых румынской сборной, видимо, придется некоторое время обходиться на домашних встречах без зрителей.

В этом матче она взяла верх над соперником со счетом 2:0 и сберегла хорошие шансы на путевку на европейское первенство. Румыны на два очка отстают от швейцарцев и на одно опережают израильтян. Кроме этих трех команд рассчитывать на попадание в двойку не может никто.

Группа J

Сборная Португалии, очков не теряющая, в сентябре одержала одну трудную — 1:0 над словаками — и одну феерически легкую — 9:0 над люксембуржцами — победу. Однако, несмотря на столь унизительное поражение, прибавившая в последнее время команда из крохотного государства, перед португальским крахом разделавшаяся с крепкими исландцами, по-прежнему всерьез бьется за право сыграть на чемпионате Европы. Она на третьей строчке, а до словаков, ближайших преследователей португальцев,— всего-то три балла. При этом в октябре сборная Люксембурга играет со словацкой командой дома.

Квалификационный турнир чемпионата Европы по футболу 2024 года Группа A И В Н П М О 1. Шотландия 5 5 0 0 12:1 15 2. Испания 4 3 0 1 16:3 9 3. Норвегия 5 2 1 2 7:8 7 4. Грузия 5 1 1 3 5:13 4 5. Кипр 5 0 0 5 2:17 0 Группа B И В Н П М О 1. Франция 5 5 0 0 11:0 15 2. Нидерланды 4 3 0 1 8:5 9 3. Греция 5 3 0 2 10:5 9 4. Ирландия 5 1 0 4 5:7 3 5. Гибралтар 5 0 0 5 0:17 0 Группа C И В Н П М О 1. Англия 5 4 1 0 16:2 13 2. Италия 4 2 1 1 6: 4 7 3. Украина 5 2 1 2 6:7 7 4. Северная Македония 5 2 1 2 7:12 7 5. Мальта 5 0 0 5 1:11 0 Группа D И В Н П М О 1. Хорватия 4 3 1 0 9:1 10 2. Турция 5 3 1 1 8:6 10 3. Армения 5 2 1 2 8:7 7 4. Уэльс 5 2 1 2 6:7 7 5. Латвия 5 0 0 5 3:13 0 Группа E И В Н П М О 1. Албания 5 3 1 1 8:3 10 2. Чехия 4 2 2 0 8:3 8 3. Молдавия 5 2 2 1 5:5 8 4. Польша 5 2 0 3 6:8 6 5. Фарерские острова 5 0 1 4 2:10 1 Группа F И В Н П М О 1. Бельгия 5 4 1 0 13:1 13 2. Австрия 5 4 1 0 12:4 13 3. Швеция 5 2 0 3 11:8 6 4. Азербайджан 4 0 1 3 2:11 1 5. Эстония 5 0 1 4 2:16 1 Группа G И В Н П М О 1. Венгрия 4 3 1 0 7:1 10 2. Сербия 5 3 1 1 9:4 10 3. Черногория 5 2 2 1 5:5 8 4. Болгария 5 0 2 3 3:8 2 5. Литва 5 0 2 3 4:10 2 Группа H И В Н П М О 1. Словения 6 4 1 1 13:6 13 2. Дания 6 4 1 1 12:5 13 3. Финляндия 6 4 0 2 11:4 12 4. Казахстан 6 4 0 2 9:5 12 5. Северная Ирландия 6 1 0 5 4:8 3 6. Сан-Марино 6 0 0 6 0:21 0 Группа I И В Н П М О 1. Швейцария 6 4 2 0 17:5 14 2. Румыния 6 3 3 0 9:4 12 3. Израиль 6 3 2 1 7:7 11 4. Белоруссия 6 1 1 4 4:11 4 5. Косово 5 0 4 2 5:8 4 6. Андорра 6 0 2 4 3:10 2 Группа J И В Н П М О 1. Португалия 6 6 0 0 24:0 18 2. Словакия 6 4 1 1 8:2 13 3. Люксембург 6 3 1 2 7:16 10 4. Исландия 6 2 0 4 10:9 6 5. Босния и Герцеговина 6 2 0 4 5:9 6 6. Лихтенштейн 5 0 0 5 1:16 0 По две лучшие сборные из каждой группы выходят на чемпионат Европы, участие в котором без отбора обеспечила себе хозяйка турнира — немецкая команда. Еще три путевки будут разыграны в марте 2024 года в так называемом play-off. В нем примут участие 12 сборных, отобранных по рейтингу, заработанному в предыдущем розыгрыше Лиги наций.

Алексей Доспехов