NF Group: вакансия в ТЦ Москвы может упасть до 6-8% к концу года

Доля пустующих площадей в торговых центрах Москвы до конца 2023 года может снизиться до 6-8%. Таким прогнозом поделилась региональный директор департамента торговой недвижимости NF Group Евгения Хакбердиева на конференции «День ритейла: e-com, логистика, склады», организованной ИД «Коммерсантъ». При этом уже по итогам первого полугодия 2023 года уровень вакантных площадей снизился до 12,2% в сравнении с рекордными 16% в конце 2022 года.

По словам госпожи Хакбердиевой, снижению доли свободных площадей способствовали экспансия российских ритейлеров, значительный рост числа выходов в Россию зарубежных брендов, а также готовность собственников идти на переговоры с локальными брендами с целью оптимизации свободных помещений. Она также отметила, что изменился состав арендаторов в торговых центрах: произошло сокращение числа фэшн-арендаторов с 55% до 45% в пользу операторов из сферы услуг и развлечений, фитнес-центров и общепита.

Что касается стрит-ритейла, то доля свободных площадей летом 2023 года составила 14,3%, что в абсолютных значениях составляет около 113 тыс. кв. м. Эксперт добавила, что к концу года вакансия ожидается на уровне 10-11%. «Основное замещение, что в ТЦ, что в торговых коридорах происходит профиль на профиль. На смену ушедшего магазина приходит другой магазин, на смену ушедшего ресторана — другой ресторан. Перекоса по товарным категориям не произошло, кризиса торговых центров не случилось»,— резюмировала госпожа Хакбердиева.

Как писал «Ъ» в августе, посещаемость торговых центров в Москве и Санкт-Петербурге продолжает медленно увеличиваться по сравнению с прошлым годом за счет постепенного открытия новых магазинов и сокращения влияния на рынок ушедших брендов. Но к росту арендных ставок это пока не приводит: из-за сдержанных оборотов российских ритейлеров предпосылок пока нет. Стоимость больших востребованных помещений стрит-ритейла продолжает рост за счет высокого спроса: здесь активно развиваются классические уличные форматы — кофе с собой и отделения банков.