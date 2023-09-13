Суд вернул в прокуратуру дело о коррупции в «дочке» «Транснефти»

Нижегородский райсуд вернул в прокуратуру уголовное дело экс-гендиректора АО «Транснефть — Верхняя Волга» Юрия Левина, обвиненного в шести коррупционных преступлениях. Следствие полагает, что топ-менеджер через подчиненных получил 60 млн руб. «откатов» от подрядчиков.

Cуд обнаружил в обвинительном заключении неточности, не позволяющие вынести обоснованный и справедливый приговор. Подсудимый не признал вину и настаивает, что его оговорили коллеги, без его ведома обиравшие коммерсантов.

Защита просила перевести Юрия Левина под домашний арест на время доследования, которое может занять до полугода. Однако прокурор убедил суд в том, что подсудимый может скрыться и повлиять на свидетелей. До февраля 2024 года Юрий Левин останется в СИЗО.

Роман Рыскаль, Нижний Новгород