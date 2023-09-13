Из-за распространения АЧС в 11 районах Кубани ввели зону наблюдения

Из-за вспышки африканской чумы свиней в Краснодарском крае определены угрожаемая зона и зона наблюдения, в которую вошли 11 районов региона и отдельные поселения. Об этом сообщает пресс-служба департамента ветеринарии Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Зонами наблюдения являются территории Кущевского, Староминского, Каневского, Красноармейского, Ленинградского, Павловского, Крыловского, Брюховецкого, Тимашевского, Приморско-Ахтарского и Калининского районов. Также в нее вошли 17 поселений в Кореновском, Ейском, Динском, Славянском и Новопокровском районах.

В зону наблюдения запрещено ввозить свиней для воспроизводства, продавать животных и продукты их убоя непромышленного изготовления, проводить сельскохозяйственные ярмарки и выставки с перемещением и скоплением свиней, убивать и вывозить продукты убоя свиней и продукты их переработки. Также запрещено выгульное содержание свиней, в том числе под навесами, поскольку их владельцы должны исключить контакт между свиньями и дикими животными. Нельзя охотиться на дикого кабана, за исключением охоты в целях регулирования численности.

Вспышки АЧС были обнаружены на территории Кущевского, Брюховецкого, Крыловского и Калининского районов. Всего в регионе уничтожат более 12 тыс. свиней.

Татьяна Ручкина

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