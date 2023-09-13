Audi RS e-tron GT получил «ледовую» версию

Компания Audi показала особое исполнение RS e-tron GT — версию Ice Race Edition, дизайн которой выполнен в стиле гонки GP Ice Race в Целль-ам-Зее.

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Фото: Audi Audi RS e-tron GT Ice Race Edition

Фото: Audi

Электромобиль окрашен в цвет Florett Silver, который дополнен элементами из белой и фиолетовой фольгированной пленки. Спецверсия имеет белые логотипы Audi, 21-дюймовые колеса черного цвета и углепластиковую крышу.

Салон отделан кожей и алькантарой в черном цвете с элементами оттенка Diamond Silver и фиолетовой нитью прострочки. Мультимедийная система получила особую графику и порядковый номер конкретного экземпляра электромобиля на экране. Предусмотрена и фиолетовая фоновая подсветка интерьера.

Технически Audi RS e-tron GT Ice Race Edition повторяет базовый электромобиль с двумя электромоторами (238-сильный спереди и 456-сильный сзади) суммарной мощностью 598 л.с. и 646 л.с. в кратковременном режиме повышения отдачи. Тираж спецверсии будет ограничен 99 экземплярами.

Максим Вершинин

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