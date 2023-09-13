Ставки аренды складов в Москве достигли исторического максимума

Средневзвешенная ставка аренды складских помещений, расположенных в Московском регионе, достигла рекорда — 7,9 тыс. руб. за кв. м в год, что на 41% выше показателя за третий квартал 2022 года. Об этом рассказал член совета директоров, директор по работе со складскими и производственными помещениями IBC Real Estate (ex.JLL) Игорь Кротенков на конференции «День ритейла: e-com, логистика, склады», организованной ИД «Коммерсантъ». При этом ввод новых площадей в период с января по сентябрь 2023 года составил всего лишь 941 тыс. кв. м, что на 18% меньше показателя за аналогичный период 2022 года, а объем спроса на склады в Московском регионе почти достиг годового рекорда 2021 года, составив 2,2 млн кв.

«Ставки на данный момент нереально высокие. Если в начале этого года мы начинали со ставки в районе 5 тыс. руб. за кв. м, то сейчас если объект по счастливой случайности появляется на рынке, то ставка начинается от 8 тыс. руб. за кв. м»,— сказал господин Кротенков.

Эксперт также отметил, что доля вакантных площадей составляет всего 0,3%, на текущий момент на доступные опции приходится 89 тыс. кв. м. «Вакансия на экстремально низком уровне, ситуация дико нездоровая и в большей степени спекулятивная. На это влияет несколько факторов: поломалась логистика, из-за чего на складах приходится хранить в три раза больше товаров, ушло много иностранных брендов, а на их место пытаются прийти сразу несколько российских компаний»,— добавил он.

Как ранее писал «Ъ», повышенный спрос обеспечил складским площадям 1-е место по росту цен на рынке коммерческой недвижимости. За последний год стоимость таких объектов в среднем выросла на 67%, тогда как торговые площади подорожали на 9%, а офисы подешевели на 6%. Эксперты уверены, что тренд сохранится из-за усиливающегося дефицита на складском рынке, роста ставок аренды и себестоимости строительства.