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Коммерсантъ FM
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ГК «Дело» выкупает блокпакет КСК у Cargill

ГК «Дело» выкупает 25% плюс одну акцию зернового терминала КСК в Новороссийске у трейдера Cargill. Как сообщил в кулуарах ВЭФ председатель совета директоров ГК «Дело» Сергей Шишкарев, все переговоры проведены, все документы согласованы и находятся в правительственной комиссии по иностранным инвестициям. Он оценил сроки завершения рассмотрения заявки не более чем в месяц.

«Дело» в 2013 году продало блокпакет в КСК Cargill — одному из основных клиентов терминала, на которого приходилось примерно 20% его грузооборота. После начала боевых действий на Украине мировые зерновые трейдеры постепенно начали сворачивать бизнес в России, а в текущем сельхозсезоне они полностью прекратили экспорт зерна из страны (см. «Ъ» от 29 марта). Помимо доли в КСК трейдеру принадлежит предприятие по выпуску кормовых ингредиентов и продуктов из крахмала и патоки. Ранее об интересе к активам Cargill, а также другого мирового трейдера Viterra сообщал «Уралхим» (см. «Ъ» от 8 декабря 2022 года).

Наталья Скорлыгина

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