Шульгинов: добыча нефти в РФ по итогам 2023 года составит 527 млн тонн

Министр энергетики России Николай Шульгинов сообщил, что, согласно прогнозу ведомства, уровень добычи нефти в стране в нынешнем году составит 527 млн т против 535 млн т годом ранее. По словам министра, прогнозируемый уровень добычи газа — 642 млрд куб. м против 672 млрд куб. м в 2022 году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Николай Шульгинов

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Николай Шульгинов

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«С начала текущего года ожидаемые показатели уже не раз менялись. Тем не менее по нефти мы ожидаем цифру в 527 млн т против 535 млн т в прошлом году. По газу — 642 млрд куб. м против 672 млрд куб. м, то есть на 30 млрд меньше, чем в 2022-м. Это последний прогноз»,— заявил господин Шульгинов в интервью «Известиям».

По словам главы Минэнерго, такой уровень добычи энергоресурсов Россию «вполне устраивает», так как она согласовывает свои действия на нефтяном и газовом рынке с другими странами.

В сентябре 2023 года Россия сумела нарастить морской экспорт нефти, который достиг 3,34 млн баррелей в сутки (б/с) — это больше, чем в июле и августе, но меньше, чем в июне. Согласно параметрам добровольного сокращения экспорта, поставки России в сентябре по договоренности с Саудовской Аравией могут вырасти до 3,4 млн б/с и останутся на этом уровне до конца года. Однако неопределенность с затянувшимися ремонтами на НПЗ может побудить РФ наращивать экспорт еще больше, иначе нефтекомпаниям придется снижать добычу.

Подробнее — в материале «Ъ» «Баррели по осени считают».

Александр Кислов