«Альфа-групп» может купить управляющие компании «ПИК-комфорта» в Воронеже

Губернатор Воронежской области Александр Гусев 7 июня «окончательно» согласовал сделку по переходу жилфонда Воронежа, который находится в управлении группы компании «ПИК-комфорт», к «другому пулу управляющих компаний». Об этом господин Гусев сообщил в своем Telegram-канале.

Название покупателя глава региона «пока» не стал раскрывать, «так как сделка в высокой стадии, и сейчас необходимо доработать все механизмы передачи и согласовать все сроки». При этом, подчеркнул Александр Гусев, это «группа с федеральным опытом». «Я поставил задачу работать в интересах прежде всего собственников жилья. "ПИК-комфорт" завершает планово гасить свои долги перед поставщиками, соответственно, для горожан процесс перевода части домов города должен пройти "бесшовно". Все необходимые работы по подготовке жилфонда к зиме также проводятся штатно и без сбоев. Необходимые финансовые, кадровые, организационные и другие ресурсы у коммунальщиков есть», — добавил губернатор.

По словам источников «Ъ-Черноземье» на местном коммунальном рынке и в региональной власти, новым владельцем УК может стать «Альфа-групп». В нее входит ГК «Росводоканал» (РВК), которая по концессии обслуживает почти все сети водоснабжения и водоотведения Воронежа. Ранее покупателем активов собеседники «Ъ-Черноземье» называли именно РВК.

В Воронеже в «ПИК-комфорт» входят 24 компании — УК «Центрального района», УК «Левобережного района», УК «Советского района», УК «Ленинского района», РЭК «Центральный», УК «Мастер», УК «Железнодорожного района», УК «РАЙДЕЗ ЖКХ Железнодорожного района», УК «Коминтерновского района», РЭК «Комфорт», РЭК «Жилищное единство», УК «РЭП-101», УК «Стандарт сити», РЭК «Жилищное содружество», УК «Городок», УК «РЭК № 22», УК «КБУ», УК «Сервискомфорт», УК «Сервис-эксперт», УК «Сфера-ЖКХ», УК «Качество плюс», УК «Жилуют», УК «Комсервис», УК «Развитие». В их управлении находятся около 2,5 тыс. многоквартирных домов.

О намерении «ПИК-комфорта» уйти с местного рынка Александр Гусев рассказал в начале марта. С тех пор, по данным госжилинспенкции, из ее УК к другим компаниям перешли 65 домов, еще по 63 ГЖИ рассматривает заявления. В конце мая ГУ сообщила о выплате 180 млн руб. долгов воронежским ресурсоснабжающим организациям.

Подробнее о ситуации читайте в материале «Ъ-Черноземье» «"ПИК-комфорт" сливает жилфонд».

Александр Прытков

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