В Сургутском районе ХМАО и Нижневартовске назначили новых прокуроров

Приказом генерального прокурора РФ Игоря Краснова в двух муниципалитетах Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра) назначены новые прокуроры. Как сообщили в пресс-службе окружного ведомства, прокурором Нижневартовска назначен Александр Еременко, а Сургутского района — Максим Мавлютов.

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Александр Еременко с 1999 по 2007 годы работал в органах налоговой полиции автономного округа. В 2007 году был назначен на должность прокурора отдела по надзору за процессуальной деятельностью органов ВД, госнаркоконтроля и юстиции, где с 2009 года был заместителем начальника отдела.

С 2010 по 2015 годы Александр Еременко был заместителем Нефтеюганского межрайонного прокурора, а также заместителем прокурора Пыть-Яха. Затем до 2016 года возглавлял ведомство города. Позже до 2020 года был старшим помощником прокурора региона по обеспечению собственной безопасности и физической защиты. С 2020 года он возглавлял ведомство Сургутского района.

Максим Мавлютов после службы в налоговой полиции в 2002 году был назначен на должность старшего следователя прокуратуры Когалыма. С 2006 по 2007 годы занимал должности прокурора и старшего прокурора отдела по надзору за процессуальной деятельностью органов ВД, госнаркоконтроля и юстиции в аппарате прокуратуры округа. До 2009 был заместителем прокурора Когалыма, а затем до 2013 года возглавлял Югорскую межрайонную прокуратуру. С октября 2013 года был прокурором Нижневартовска.

Полина Хабарова

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