РЖД продает участок на Дальневосточном проспекте за 300 млн рублей

АО «РЖД» выставило на торги имущественный комплекс на Дальневосточном проспекте, 5. в Невском районе Санкт-Петербурга. Лот включает 20 зданий и сооружений, а также земельный участок площадью 643 кв. метров, сообщается на сайте РЖД.

Площадь основной территории — 2,7 га. Начальная цена — 300 млн рублей. Дата торгов пока не объявлена.

«Коммуникации в зданиях отключены. Требуется капитальный ремонт»,— говорится на сайте.

Согласно проекту генплана Петербурга, территория расположена в зоне многоэтажной жилой застройки. Соседние участки в настоящий момент застраивает Setl Group.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что Сбербанк снова продает имущественный комплекс «Агротехники» в Ленобласти.

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