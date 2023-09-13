Ким Чен Ын: КНДР всегда поддерживала все решения Путина

Руководитель КНДР Ким Чен Ын на переговорах с Владимиром Путиным выразил поддержку России «в борьбе против империализма». Он заверил, что Северная Корея всегда поддерживала решения господина Путина и его правительства.

По словам Ким Чен Ына, Россия сейчас «поднялась для защиты своего государственного суверенитета и защиты безопасности». «Мы хотим и дальше развивать отношения, мы всегда поддерживали решения Путина, а также решения правительства России. Я надеюсь, мы всегда будем находиться вместе в борьбе против империализма и за строительство суверенного государства»,— утверждает лидер КНДР.

Лидер КНДР прибыл в Россию вчера, 12 сентября. Сегодняшняя встреча проводится на космодроме Восточный, перед беседой они ознакомились с ходом сборки ракеты-носителя «Ангара». Господин Путин сказал, что они обсудят вопросы «экономического взаимодействия и гуманитарного характера».

О приезде лидера КНДР — в материале «Ъ» «Бронепоезд сошел с запасного пути».

Лаура Кеффер