При ракетной атаке на Севастополь пострадали 24 человека

На Севастополь была совершена ракетная атака. Как сообщил губернатор региона Михаил Развожаев в Telegram-канале, после удара начался пожар на южной площадке Севморзавода. Пострадали 24 человека, четверо из них находятся в состоянии средней степени тяжести.

Атака была совершена около 3:30 по мск. В городе сработало ПВО. Пожару присвоили четвертый класс опасности. На месте работают все оперативные службы. Михаил Развожаев подчеркнул, что никакой опасности для гражданских объектов в городе нет. Пострадавшим оказывается необходимая помощь в полном объеме.

«Прошу сохранять спокойствие. Продолжается контроль воздушной обстановки. Все оперативные службы наготове»,— отметил Михаил Развожаев.

Татьяна Ручкина

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