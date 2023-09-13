4,6 процента составило снижение реального эффективного курса рубля к корзине валют стран — основных торговых партнеров России с учетом инфляции в августе 2023 года, сообщил ЦБ. По сравнению с июлем, когда показатель просел на 7,9%, ослабление курса замедлилось, всего же за восемь месяцев 2023 года его снижение достигло 30%. Реальный эффективный курс рубля к доллару в августе снизился на 5%, а с начала года — на 31,1%, к евро — уменьшился на 4,1% и 32,9% соответственно. Аналитики, как и представители Минэкономики, считают, что до конца этого года рубль сможет укрепиться. С учетом этого, согласно новому макропрогнозу ведомства, в 2023 году средний курс рубля составит 85,2 руб./$.