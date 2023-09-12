Пожар на складе на Латышских Стрелков тушат по второму номеру сложности

Крупный пожар произошел вечером 12 сентября в Невском районе Санкт-Петербурга. Информация о возгорании по адресу: улица Латышских Стрелков, дом 29В, корпус 4 поступила на пульт дежурного в 21:21.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Как сообщили в региональном управлении МЧС, в двухэтажном производственно-складском здании горит картон на площади 800 кв. метров. Спустя час ранг пожара был повышен до номера 2.

К ликвидации огня привлечено 14 единиц техники и 46 человек личного состава.

Сведения о пострадавших на данный момент не поступали, уточнили в ведомстве спасателей.

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