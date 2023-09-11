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Коммерсантъ FM
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Паркинги не стоят на месте

Минтранс заказал исследования для развития систем парковочных пространств в городах

Подведомственное Минтрансу Агентство автомобильного транспорта намерено исследовать парковки в городах России, чтобы создать там единые системы парковочного пространства и цифровые реестры машино-мест. Научная работа призвана помочь побороть пробки и разгрузить улично-дорожную сеть, которая зачастую не модернизировалась с 70–80-х годов ХХ века.

Государство хочет узнать, где россияне паркуются последние 50 лет

Государство хочет узнать, где россияне паркуются последние 50 лет

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Государство хочет узнать, где россияне паркуются последние 50 лет

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В рамках тендера на 5,3 млн руб., который проводит подведомственное Минтрансу Агентство автомобильного транспорта (Росавтотранс), планируется провести мониторинг и «анализ темпов» парковочного пространства в городах, разработать предложения по инвентаризации парковок и ведению их цифровых реестров. Исполнитель подготовит «научно обоснованные предложения» по созданию и развитию систем единого парковочного пространства в городах, управлению ими, а также рекомендации по «нормативно-правовому регулированию и методическому обеспечению» парковок. Результаты работы будут использованы региональными, муниципальными органами власти, а также владельцами автодорог, в том числе для утверждения тарифов на платных паркингах.

Улично-дорожные сети городов фактически не менялись с 70–80-х годов XX века, сказано в техническом задании к тендеру: тогда они проектировались с учетом автомобилизации на уровне 170–180 авто на 1 тыс. жителей. Сейчас этот показатель увечился до 250–340 и продолжает расти. В результате, говорится в материалах к конкурсу, за последние пять-семь лет средняя скорость движения в стране снизилась в среднем на 40%: в мегаполисах она составляет 15–30 км/ч, в крупных городах — 20–40 км/ч, а в часы пик снижается до 5–10 км/ч. «Тенденции роста объемов дорожного движения не дают утешительных прогнозов,— говорится в ТЗ.— Заторы становятся регулярным и нарастающим явлением, которое при отсутствии адекватного государственного реагирования приведет к потере устойчивости функционирования транспортной системы страны в целом». Нужен «комплексный подход», пишет Росавтотранс, включающий не только новые дороги, но и создание систем единого парковочного пространства, позволяющих снизить время нахождения транспорта в «проблемных транспортных зонах».

В техзадании перечислены проведенные ранее работы. В 2022 году, к примеру, уже предпринимался анализ парковок в городах, по итогам которого был выявлен «ряд проблем в организации и управлении парковочным пространством». Также была разработана некая методика балльной оценки парковок, подготовлены предложения по способу «нормирования числа парковочных мест в городах с населением свыше 250 тыс. человек». О чем конкретно идет речь, неизвестно — дополнительных разъяснений в Минтрансе “Ъ” не дали.

«Это, безусловно, нужная для регионов работа,— прокомментировал инициативу научный руководитель Научно-исследовательского института автомобильного транспорта Вадим Донченко.— Она позволит определить методические основы формирования парковочного пространства. Парковочная политика является эффективным механизмом управления транспортным спросом и мобильностью. А внедрение платной парковки позволяет обеспечить в городах/регионах дополнительные бюджетные ресурсы, которые можно использовать на совершенствование работы общественного транспорта и развитие немоторизованных видов передвижения». «Порядок формирования внятной и четкой парковочной политики, особенно в крупных муниципальных образованиях и городах, нужно начинать именно с методической базы,— добавляет директор Института транспортного планирования Российской академии транспорта Михаил Якимов.— Нужно сделать ее максимально универсальной, при этом не нагружая муниципальные власти обязанностью поддерживать реестры и тратить деньги на создание дорогих информационных систем».

«Мы с интересом ознакомимся с результатами исследования,— пообещали в пресс-службе дептранса Москвы.— Но в Москве уже много лет успешно функционирует единое парковочное пространство: к нему подключены уличные и внеуличные парковки города, а также ряд негородских паркингов. Разработаны и внедрены автоматизированные информационные системы, а сами парковки можно оплатить, используя мобильное приложение». В дептрансе говорят, что уже сегодня предлагают региональным коллегам свои разработки. Так, с помощью приложения уже можно оплачивать парковки в Санкт-Петербурге, ведутся переговоры с другими субъектами.

«Систематизация единых правил для организации парковочного пространства — полезная работа,— добавляют в подмосковном минтрансе.— Но у регионов есть свои особенности — это разные балансодержатели дорог, поэтому стоит рассмотреть и проработать нормативы в части организации парковочного пространства на разных типах дорог». В профильных правительственных структурах Крыма и Севастополя “Ъ” сказали, что власти полуострова не первый год занимаются вопросами единого парковочного пространства и его управления с учетом курортной специфики, предполагающей многократное увеличение присутствия легкового транспорта весной и летом. В мэрии Казани планируемое исследование комментировать “Ъ” не стали, пояснив, что «это более актуально для других городов».

Иван Буранов; Александр Дремлюгин, Симферополь; Кирилл Антонов, Казань

В Москве заработала новая платная дорога

Контекст

Президент Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин в субботу открыли движение по десятикилометровому проспекту Багратиона (старое название — Северный дублер Кутузовского проспекта). Шестиполосная трасса начинается от «Москва-Сити», проходит вдоль Белорусского направления Московской железной дороги до пересечения МКАД с Молодогвардейской улицей, где вливается в платный обход Одинцово. Путь от МКАД до Делового центра по новой трассе занимает 15 минут — это втрое быстрее, чем раньше, заявили в столичном дептрансе. Разрешенная скорость движения — 90 км/ч.

Тарифы за проезд варьируются от 600 до 1,2 тыс. руб. в зависимости от класса транспортного средства (самая низкая цена — для владельцев легковых авто). При приобретении транспондера оператора трассы цена снижается до 415–832 руб. Шлагбаумов на трассе нет, факт оплаты проверяется по камерам без остановки. При неоплате Ространснадзор выставляет штраф в размере 1,5–5 тыс. руб. (зависит от типа транспортного средства).

Запуск трассы, по оценкам ЦОДД Москвы, позволит разгрузить Кутузовский проспект, Можайское шоссе, МКАД и проспект Генерала Дорохова. Расчетный трафик составляет 50 тыс. авто в сутки.

Проспект Багратиона был построен в рамках концессионного соглашения с Новой концессионной компанией (входит в группу УК «Лидер»), в трассу вложено около 65 млрд руб. Основную часть инвестиций обеспечили негосударственные пенсионные фонды группы ПАО «Газпром». Это первая региональная платная дорога, построенная полностью с нуля. В начале 2022 года, напомним, мэрия Москвы ввела плату за проезд по Московскому скоростному диаметру, состоящему частично из ранее существовавших участков.

Иван Тяжлов

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