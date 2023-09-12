В коллектор сбросят миллиарды

Саратов готовится к постройке очистных сооружений в Глебучевом овраге — более полувека крупнейший городской канализационный сток сбрасывает бытовые и биологические отходы прямиком в Волгу. По достижении договоренностей между федеральными и региональными властями будущую стройплощадку посетила ответственный вице-премьер Виктория Абрамченко. Чиновница рассказала, что текущий проект может быть составлен исходя из заниженных данных о стоках, и предположила, что стоимость предприятия способна вырасти более чем в четыре раза. Проектировщики отмечают, что текущая документация составлена на основании методик. Эксперты отмечают, что вслед за постройкой очистных сооружений следует задуматься о состоянии волжского дна.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Коллектор в Глебучевом овраге сбрасывает порядка двух тонн воды в секунду

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Коллектор в Глебучевом овраге сбрасывает порядка двух тонн воды в секунду

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Проектная документация очистных сооружений в Глебучевом овраге пройдет повторную проверку. Соответствующее поручение Росприроднадзору дала заместитель председателя правительства РФ Виктория Абрамченко по результатам выезда на будущую стройплощадку. Чиновница отметила, что проектная документация должна строиться на верных данных об уровне загрязнений. «Ранее эти данные были занижены»,— привела слова вице-премьера пресс-служба правительства.

По словам Виктории Абрамченко, на данный момент 70% городских стоков поступают в Волгу именно через коллектор в Глебучевом овраге. Зампред упомянула, что в рамках договоренности со спикером Госдумы Вячеславом Володиным строительство начнется либо в соответствии с действующей проектной документацией, либо в последнюю будут внесены небольшие ­изменения.

Госпожа Абрамченко напомнила, что коллектор был введен в эксплуатацию в 1981 году и с тех пор не модернизировался. «Данный объект, по экспертной оценке специалистов, может выдержать еще пять лет»,— сообщила вице-премьер, не уточнив, что может произойти с коллектором, который сегодня преимущественно представляет из себя бетонный саркофаг протяженностью порядка 10 км с протекающей внутри рекой Глебовкой.

Чиновница упомянула, что сейчас объект находится в управлении частной структуры. На данный момент городским водоотведением распоряжается ООО «Концессии Водоснабжения Саратов». Из-за того, что предприятие не вкладывалось в коллектор, властям «предстоит принять решение как по лицу управляющему, так и по техническим и технологическим решениям — каким образом модернизировать, чтобы город не остался без очистных сооружений»,— рассказала госпожа Абрамченко.

По словам зампреда, объект должен расположиться на глубине 14 м.

Изучив проектную документацию, утверждают в правительстве РФ, эксперты и надзорные органы предположили, что стоимость проекта может достигать не 2,3 млрд руб., как чиновники заявляют сейчас, а 10 млрд руб.

В разработке проекта сооружений принимал участие саратовский филиал АО «ДАР/ВОДГЕО». Директор организации Дмитрий Чуносов рассказал «Ъ», что сумма в 2,3 млрд руб. близка к действительной стоимости работ. Господин Чуносов добавил, что не располагает информацией о возможно недостоверном объеме стоков. Текущие данные, рассказал собеседник «Ъ», определены в соответствии с методиками: «Есть ряд документов. Есть данные наблюдений. Коллектор имеет сечение и объем стоков. Можно посчитать».

Собеседник «Ъ» уточнил, что сами сооружения будут размером с подземный футбольный стадион. «Вода поступает, отбирается грубый мусор. Потом на сепараторах отстаивается: нефтепродукты в одну сторону, механические примеси в другую сторону. Потом вода поступает на фильтры тонкой очистки. Там с реагентами она отфильтровывается, потом уже поступает на ультрафиолетовую обработку и далее — в коллектор». На выходе, по словам специалиста, окажется пригодная для разведения рыбы вода.

Дмитрий Чуносов добавил, что рядом с очистными сооружениями, возможно, потребуются противооползневые мероприятия.

Очистные сооружения задумали построить перед мостом через Глебучев овраг еще в начале 2000х, напомнил председатель регионального отделения Союза архитекторов Владимир Вирич.

«С точки зрения города постройка сооружений в этом месте — величайшее дело. Потому что столько десятков лет там выбрасывается две тонны воды раз в секунду. Хорошо бы еще это дело совместить с рекультивацией береговой линии, потому что там наносы такие, что уровень загрязнения просто колоссальный». Собеседник «Ъ» добавил, что предельно допустимые концентрации могут быть превышены в сотни или тысячи раз.

Эколог Ольга Питцунова рассказала «Ъ», что многолетний сброс канализационных вод в Волгу не прошел без последствий: «Поскольку не было никаких очистных сооружений, в Волгу попадало большое количество органических загрязнений, которые накапливаются на дне и способствуют в том числе таким процессам, как цветение воды или замор рыбы». Оценить объемы влияния на окружающую среду эколог затруднилась.

Никита Маркелов