Три грузовика столкнулись на трассе Пермь — Екатеринбург

На 320 км трассы Пермь — Екатеринбург произошло ДТП с участием трех грузовиков, сообщили в пресс-службе ГИБДД Свердловской области.

По предварительным данным, 46-летний водитель грузового седельного тягача с полуприцепом Volvo, отвлекшись от управления, наехал на стоящий впереди грузовик Isuzu. Автомобиль так же отбросило вперед на грузовик с полуприцепом Scania.

В происшествии пострадал 34-летний водитель грузовика Isuzu, получив различные травмы. Он доставлен в центральную городскую больницу Ревды для оказания медицинской помощи.

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают причины ДТП.

Ева Коршунова

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