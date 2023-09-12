Peugeot представил электрический купе-кроссовер E-3008

Компания Peugeot представила новое поколение кроссовера 3008, которое превратилось в электрический купе-кроссовер E-3008.

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Модель получила кузов в форм-факторе купе-кроссовера с ниспадающей крышей, дизайн которого выполнен в стиле современных Peugeot. Особенностью экстерьера стала двухцветная окраска, при которой крыша всегда выполнена в черном цвете.

Особенностью интерьера в новом стиле Panoramic i-Cockpit стал 21-дюймовый изогнутый дисплей, объединяющий цифровую панель приборов и экран мультимедийной системы. На центральной консоли появилась программируемая сенсорная панель i-Toggles, на которую каждый водитель может установить до 10 наиболее востребованных им функций.

Центральный тоннель занят второстепенными органами управления, лотком беспроводной зарядки для смартфона и закрытым боксом для мелочей. Селектор управления коробкой передач вынесен на переднюю панель и расположен справа от руля, рядом с кнопкой запуска двигателя. Сам же руль в новых Peugeot комплектуется сенсорными кнопками.

Новый E-3008 доступен в трех комплектациях. Базовой стала переднеприводная одномоторная версия с 214-сильным двигателем и батареей на 73 кВт•ч с автономностью до 525 км, а версия Dual Motor оснащается уже 326-сильной двухмоторной силовой установкой и имеет полный привод, но аккумулятор и запас хода те же. Флагманское исполнение Long Range имеет один 231-сильный электромотор, передний привод и батарею на 98 кВт•ч с автономностью до 700 км.

Позднее появится Peugeot 3008 с гибридными силовыми установками. На рынок новая модель выйдет в феврале 2024 года.

Максим Вершинин

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