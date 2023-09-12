16 лет за Япончика

Московский городской суд заочно приговорил к 16 годам колонии строгого режима Нугзара Папаву, участника убийства знаменитого вора в законе Вячеслава Иванькова (Япончик). Как установили следствие и суд, осужденный привез в Москву оружие, координировал действия снайпера, который стрелял в «законника», а в случае обнаружения киллера должен был прикрыть его отход огнем из автомата. Осужденный обвинялся также в Абхазии в похищении местного бизнесмена, с родственников которого преступники требовали за освобождение жертвы 50 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Похороны Япончика

Фото: Андрей Стенин, Коммерсантъ Похороны Япончика

Фото: Андрей Стенин, Коммерсантъ

Материалы дела 46-летнего Нугзара Папавы Мосгорсуд рассматривал два месяца. В результате суд полностью согласился с доводами обвинения, признав подсудимого виновным в убийстве, совершенном группой лиц по найму (ч. 2 ст. 105 УК РФ), а также в незаконном хранении и ношении огнестрельного оружия и боеприпасов (ст. 222 УК РФ). В итоге подсудимый заочно получил 16 лет колонии строгого режима. При этом суд прекратил уголовное преследование осужденного по ст. 222 УК РФ в связи с истечением срока давности.

Нугзар Папава числится в международном розыске. При этом, по данным «Ъ», Абхазия ранее отказалась выдавать фигуранта расследования, сославшись на наличие у него гражданства этой республики.

Впрочем, материалы дела вместе с приговором суда будут направлены российской стороной в Абхазию для исполнения наказания — существует соответствующий договор между РФ и республикой.

Как следует из материалов дела, осужденный Папава «в корыстных целях» вступил в организованную группу, целью которой было убийство вора в законе Вячеслава Иванькова (Япончик). Вместе с остальными участниками группы Папава вел скрытое наблюдение за криминальным авторитетом, участвовал в перевозке оружия, а 28 июля 2009 года, когда было совершено покушение, он должен был координировать действия стрелка и в случае возникновения опасности прикрыть его отход огнем из автомата.

Согласно данным расследования, организатором преступления являлся криминальный авторитет Илья Симония (Михо), а мотивом стал передел сфер влияния в преступном мире.

За убийство Япончика не установленные следствием заказчики преступления пообещали исполнителям 30 млн руб., а Михо — вернуть «ранее утраченный» статус вора в законе. В итоге Михо сколотил группу, в которую вошли еще пятеро хорошо ему знакомых уголовников, включая Папаву. Группа, как следует из материалов дела, отличалась дисциплиной и соблюдением требований конспирации, а также «длительными дружескими и родственными связями».

Для выполнения убийства организатором были куплены грузовая «Газель», в тенте которой вырезали отверстие для стрельбы, снайперская винтовка СВД, а также ВАЗ-2112 и мобильные телефоны.

Подготовка преступления заняла почти четыре месяца, за это время преступники изучили маршруты передвижений Япончика и выяснили, что тот проживал в поселке Усово на Рублево-Успенском шоссе. Опасаясь попасть в поселке под видеокамеры и обратить на себя внимание спецслужб, охраняющих правительственные объекты, исполнители решили осуществить задуманное у ресторана «Тайский слон» на Хорошевском шоссе столицы. Здесь Вячеслав Иваньков регулярно обедал и проводил встречи. Непосредственно перед покушением через дорогу от ресторана преступники припарковали «Газель», в кузове которой для удобства стрелка были сложены деревянные поддоны. В результате вечером 28 июня 2009 года выстрелом из СВД Япончик был тяжело ранен, позже он скончался в больнице.

По версии следствия, исполнителем преступления стал Астамур Бутба, процесс над которым сейчас идет в Мосгорсуде. Уже осужденный на длительный срок Каха Газзаев был водителем, а также осужденные Муртаз Шадания и Джамбул Джанашия участвовали в слежке за Япончиком. Михо, который, по данным следствия, находился неподалеку от «Тайского слона» и отдал приказ на убийство, сейчас находится в розыске.

Интересно, что Нугзар Папава обвинялся в Абхазии в похищении местного бизнесмена Омара Мирцхулавы.

Меrсedes последнего в апреле 2019 года был блокирован в селе Гумиста внедорожником, после чего трое людей в масках, угрожая оружием, увезли господина Мирцхулаву с собой. Вскоре у родственников бизнесмена преступники потребовали выкуп в 50 млн руб., однако спустя три месяца заложнику удалось сбежать. Дело о похищении еще два года назад было передано в Сухумский райсуд, однако о приговоре ничего не сообщалось, а карточка дела сейчас на сайте суда не обнаруживается.

При этом Бутба, который, как и осужденный Папава, имеет гражданство России и Абхазии, в нынешнем году был осужден на 12 лет за ограбление отделения сухумского Амра-банка, где он с сообщниками похитил 1 млн руб.

Владислав Трифонов